Frații Kovacs, delegați la superduelul Italia – Franța









- Istvan Kovacs va conduce de la centru confruntarea dintre două dintre marile forțe ale fotbalului mondial, pe legendarul San Siro din Milano. Fratele său, Szabolcs Kovacs, a fost desemnat

al patrulea oficial. O nouă delegare de prestigiu pentru arbitrajul din Carei!





Careiul ajunge din nou în prim-planul fotbalului european! Frații Istvan și Szabolcs Kovacs au primit o delegare de lux din partea UEFA pentru unul dintre cele mai atractive meciuri ale Ligii Națiunilor: Italia – Franța, confruntare programată joi, de la ora 21:45, pe stadionul San Siro din Milano.

Pentru frații Kovacs, această delegare reprezintă încă o apariție importantă pe scena fotbalului european de elită. Pentru Carei și județul Satu Mare, și mai ales pentru președintele AJF SATU MARE, Ștefan Szilagyi, este o nouă ocazie de a se mândri cu doi arbitri care au ajuns în elita arbitrajului internațional.









Istvan Kovacs va fi arbitrul central al partidei, în timp ce fratele său mai mic, Szabolcs Kovacs, va îndeplini rolul de al patrulea oficial. Brigada românească va fi completată de asistenții Mihai Marica și Ferencz Tunyogi. În camera VAR se vor afla olandezul Dennis Higler și românul Cătălin Popa.Este o nouă confirmare a prestigiului câștigat de Istvan Kovacs pe scena internațională, dar și un motiv de mândrie pentru Carei, orașul din care provin cei doi arbitri.Italienii își amintesc de Kovacs!Delegarea românului nu a trecut neobservată în presa italiană. Jurnaliștii din Peninsulă au readus în discuție câteva dintre meciurile importante arbitrate de Kovacs, în care rezultatele nu au fost deloc favorabile reprezentativei Italiei sau formațiilor din Serie A.Printre acestea se numără remiza albă cu Irlanda de Nord din 2021, în urma căreia Italia a ajuns la barajul pentru Mondial, înfrângerea cu 5-2 în fața Germaniei, din Liga Națiunilor 2022, dar și finala Ligii Campionilor din 2025, câștigată categoric de PSG, cu 5-0, în fața lui Inter Milano.Presa italiană vorbește astfel despre amintiri mai puțin plăcute cu arbitrul român, însă Kovacs vine la Milano cu experiența unor mari confruntări internaționale.Meci cu miză în grupa de elităPartida Italia – Franța contează enorm în economia Grupei A1. Înaintea ultimelor două etape, Franța conduce clasamentul cu 10 puncte, urmată de Italia, cu 7 puncte, și Belgia, cu 6 puncte. Turcia ocupă ultimul loc, fără punct.Primele două clasate vor obține calificarea în sferturile de finală, astfel că duelul de pe San Siro se anunță unul cu miză și tensiune pe măsură.