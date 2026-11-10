



De la primul apel la trimiterea unei fotografii către cei dragi, seniorii care participă la atelierele HiDigital exersează la bibliotecă funcțiile de bază ale telefonului mobil. Proiectul este susținut de Fundația Vodafone România.

Cum răspunzi la un apel, cum trimiți un mesaj și cum îi dai cuiva o fotografie pe care tocmai ai făcut-o? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care seniorii găsesc răspuns prin exerciții practice, la atelierele HiDigital găzduite de Biblioteca Județeană Satu Mare. Activitățile pornesc de la situații obișnuite, pe care participanții le pot întâlni apoi acasă, în conversațiile cu familia sau cu prietenii.

Apeluri, mesaje și fotografii, exersate pas cu pas

În cadrul atelierelor, seniorii învață să inițieze și să preia apeluri, să trimită și să citească mesaje text, precum și să facă fotografii cu telefonul și să le trimită celor apropiați. Potrivit bibliotecii, participanții învață prin exercițiu și se ajută între ei atunci când întâmpină dificultăți.

Trimiterea unei fotografii, de exemplu, pune laolaltă mai multe lucruri pe care seniorii le exersează: folosirea camerei, găsirea imaginii în telefon și alegerea persoanei căreia vor să i-o trimită. Repetarea acestor pași îi ajută să folosească telefonul cu mai multă încredere și să se descurce singuri în situații de zi cu zi.

Tehnologia, un mijloc de a păstra legătura cu cei dragi

Pentru participanți, utilitatea atelierelor se vede în gesturi simple: pot suna un prieten, pot răspunde la un mesaj din familie sau pot împărtăși o fotografie fără să aștepte ajutorul altcuiva. Biblioteca pune astfel accentul pe legătura dintre competențele digitale și comunicarea de zi cu zi.

Prin atelierele HiDigital, Biblioteca Județeană Satu Mare le oferă seniorilor un loc în care pot pune întrebări și pot repeta în ritmul lor operațiunile pe care vor să le folosească mai des.