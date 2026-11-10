Conducător auto, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier

Locale 10.11.2026 16:38
Conducător auto, cercetat pentru săvârșirea unei infracțiuni la regimul rutier



La data de 9 noiembrie a.c., în jurul orelor 09:30, polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Satu Mare, aflându-se în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe strada Principală, din localitatea Apa, au oprit un autoturism, condus de un bărbat de 49 de ani, din localitatea Apa.

În urma verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că bărbatul nu posedă permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Față de bărbat a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, acesta fiind depus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare.

În cauză, cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.

Facem precizarea că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție. 

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