Întreruperi de curent miercuri în Satu Mare: străzile afectate între orele 9:00 și 17:00

Locale 10.11.2026 12:24
Întreruperi de curent miercuri în Satu Mare: străzile afectate între orele 9:00 și 17:00


Furnizarea energiei electrice va fi întreruptă miercuri, 11 noiembrie 2026, pe mai multe străzi din municipiul Satu Mare. Potrivit programului transmis de Primărie, întreruperea va afecta integral nouă străzi și parțial alte trei, precum și zona Bercu Roșu.

În intervalul 9:00–17:00, întreruperea este anunțată pe întreaga lungime a străzilor Vinului, Petalelor, Frunzelor, Gutuiului, Lavandei, Frasinului, Bercu Mare, Oarului și Salviei.

În zona Bercu Roșu și pe străzile Luncii, Afinelor și Curcubeului, furnizarea energiei electrice va fi întreruptă parțial. Anunțul nu precizează numerele imobilelor afectate pe aceste străzi.

Pentru informații suplimentare, sătmărenii pot suna la 0261 929 sau la numărul gratuit 0800 400 929. Programul întreruperilor poate fi consultat și pe site-ul Distribuție Energie Electrică România.

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