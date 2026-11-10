Cea de-a XIII-a ediție a festivalului-concurs județean de folclor va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 11:00, la Casa de Cultură a Sindicatelor. Programul cuprinde 52 de momente de concurs, de la cântece și interpretări instrumentale la jocuri populare.



Aproximativ 450 de elevi din județul Satu Mare vor urca sâmbătă, 14 noiembrie 2026, pe scena Sălii Mari a Casei de Cultură a Sindicatelor, la Festivalul-Concurs Județean de Folclor „Danțu’ Mânânțăilor”. Copiii vor prezenta cântece, jocuri și costume populare care reflectă diversitatea tradițiilor din județ. În același program se vor regăsi repertorii din Țara Oașului și Zona Codrului, alături de tradiții maghiare, șvăbești și rome.

Trei secțiuni de concurs, pentru elevi de la clasa pregătitoare până la clasa a VIII-a

Festivalul este deschis atât copiilor aflați la începutul școlii, cât și elevilor de gimnaziu. Participanții vor concura în două categorii de vârstă, clasele pregătitoare–IV și clasele V–VIII, la trei secțiuni: interpretare vocală, interpretare instrumentală și formații coregrafice.

Cele 52 de momente vor aduce pe aceeași scenă forme diferite de expresie a folclorului local. Prin cântec, joc și port popular, publicul va putea urmări cum se păstrează și se transmit tradițiile în comunități cu repertorii și obiceiuri diferite. Pentru elevi, întâlnirea este și un prilej de a descoperi ce se cântă și ce se joacă în alte zone ale județului.

Autenticitatea repertoriului și a costumului popular, printre criteriile de jurizare

Juriul va evalua, printre altele, autenticitatea repertoriului și a costumului popular, respectarea specificului zonal, calitățile artistice și prezența scenică. Astfel, în aprecierea momentelor de concurs vor conta atât interpretarea, cât și felul în care copiii păstrează particularitățile tradiției pe care o prezintă.

Organizatorii vor acorda premii pentru fiecare secțiune și categorie de vârstă, precum și Marele Premiu, reprezentat de trofeul festivalului.

Evenimentul este organizat de Consiliul Județean Satu Mare și Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare și Casa de Cultură a Sindicatelor Satu Mare. Sătmărenii sunt invitați să îi încurajeze pe tinerii interpreți și dansatori din sală, începând cu ora 11:00.