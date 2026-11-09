Anunt de mediu - Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare Anunțuri •

Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Satu Mare, cu sediul în Mun. Satu Mare, str. Mircea cel Bătrân, nr.10, jud. Satu Mare, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu, pentru proiectul: ‚,Lucrări de întărire în amonte pentru racordarea la rețeaua electrică a locului de consum permanent anexă exploatație agricolă” , amplasat în loc. Beltiug, cod poștal 447040, str. Beltiug, fn, jud. Satu Mare.

Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare str. Mircea cel Bătrân nr. 8/B, în zilele de luni-joi între orele 8-16.00, vineri între orele 8-14, pe pagina de internet: http://djmsm.anmap.gov.ro si la sediul titularului.

Observațiile publicului se primesc zilnic la sediul Directiei Judetene de Mediu Satu Mare și pe adresa de internet: office@djmsm.anmap.gov.ro

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