Lucrări finalizate pentru apărarea împotriva inundațiilor

Angajații Sistemului de Gospodărire a Apelor Satu Mare au finalizat consolidarea de mal a pârâurilor Talna, în localitatea în Negrești-Oaș și Talna Mică, în localitatea Vama.



𝐍𝐞𝐜𝐞𝐬𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞 𝐬̦𝐢 𝐨𝐩𝐨𝐫𝐭𝐮𝐧𝐢𝐭𝐚𝐭𝐞: În urma viiturilor succesive, malurile au fost erodate și prăbușite, diminuând secțiunea de scurgere și capacitatea de tranzitare a albiei, cu risc direct asupra obiectivelor sociale și a terenurilor agricole din zonă. Sectoarele pârâului Talna (aval și amonte Hm 137), respectiv ale pârâului Talna Mică (Hm 92-93 și Hm 103-104) constituie zone deosebit de vulnerabile la inundații, Astfel, se impune executarea lucrărilor de apărare și stabilizare a albiei.



𝗟𝘂𝗰𝗿𝗮̆𝗿𝗶 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗮𝘁𝗲: • Prism din anrocamente - pârâu Talna, în zona localității Negrești-Oaș, amonte și aval de zona Hm 137, pe o lungime de 100 de metri; • Prism din anrocamente - pârâu Talna Mică Hm 92-93, Hm 103-104, pe o lungime de 100 de metri.