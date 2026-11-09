Piața Libertății se pregătește să devină din nou centrul magiei de iarnă, cu 30 de căsuțe, bunătăți tradiționale, dulciuri și produse artizanale

Atmosfera sărbătorilor de iarnă începe să se simtă tot mai mult în municipiul Satu Mare. Primele decorațiuni festive au fost deja instalate, iar orașul se pregătește pentru una dintre cele mai așteptate perioade ale anului. Unul dintre principalele puncte de atracție va fi, și în acest sezon, Târgul de Crăciun din Piața Libertății, unde sătmărenii și vizitatorii vor fi invitați să descopere produse tradiționale, dulciuri, decorațiuni și atmosfera specifică sărbătorilor de iarnă.

30 de căsuțe în centrul orașului

Târgul de Crăciun din Satu Mare se va desfășura în perioada 27 noiembrie 2026 – 4 ianuarie 2027, în Piața Libertății.

Organizatorii au pregătit 30 de căsuțe care vor găzdui producători și comercianți de bunătăți tradiționale, dulciuri și alte specialități, dar și meșteri populari și artizani care vor expune suveniruri și articole specifice sărbătorilor de iarnă.

Vizitatorii vor avea astfel ocazia să descopere produse locale, să cumpere cadouri și să se bucure de atmosfera festivă din centrul municipiului.

Numărătoarea inversă până la deschidere

Primele decorațiuni instalate au dat deja startul pregătirilor pentru sărbătorile de iarnă. În următoarele săptămâni, centrul orașului va prinde tot mai mult culoare, urmând să devină locul de întâlnire al familiilor, copiilor și tuturor celor care iubesc atmosfera Crăciunului.

Pe 27 noiembrie, odată cu deschiderea târgului, Piața Libertății va intra oficial în atmosfera sărbătorilor, iar Satu Mare va da startul sezonului festiv 2026–2027.



