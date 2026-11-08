Conferința Asociației Consorțiului Universităților Private din România și Republica Moldova, organizată în premieră la Arad Locale •

Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a găzduit vineri, 6 noiembrie, conferința Asociației Consorțiului Universităților Private din România și Republica Moldova (ACUP), organizată pentru prima dată la Arad, după precedenta reuniune desfășurată la București. Ceremonia de deschidere a avut loc la Expo Arad, în cadrul târgului ArMedica, iar întâlnirea a continuat după-amiaza, în campusul UVVG.

Intitulată „University, Health and Society – Private Higher Education Shaping the Future”, ceremonia a reunit reprezentanți ai universităților membre ale Consorțiului, ai administrației locale, ai instituțiilor medicale și ai organizațiilor profesionale din domeniul sănătății.

În mesajul său de bun venit, prof. univ. dr. habil. Coralia Adina Cotoraci, rectorul UVVG, a subliniat importanța găzduirii întâlnirii la Arad, un oraș în care învățământul superior privat are o tradiție de peste trei decenii.

„Universitățile private nu sunt o alternativă de rezervă. Sunt o parte esențială a sistemului educațional românesc. Formăm medici, juriști, economiști, profesori, ingineri. Aducem studenți internaționali în România. Ținem tinerii în orașele lor și le oferim un motiv să rămână”, a transmis rectorul UVVG.

Aceasta a evidențiat responsabilitatea Consorțiului de a reprezenta o voce comună a universităților private și de a demonstra că excelența academică nu depinde de forma de proprietate, ci de seriozitatea și calitatea actului educațional.

Un mesaj complementar a fost adresat de prof. univ. dr. habil. Costel Negricea, președintele ACUP și rectorul Universității Româno-Americane din București. Acesta a vorbit despre provocările inteligenței artificiale și rolul educației în formarea discernământului necesar pentru evaluarea informației, a valorii și a consecințelor noilor tehnologii. Referindu-se la impactul universităților în comunitate, a oferit drept exemplu implicarea UVVG în viața societății arădene.

„O alianță universitară nu își justifică existența prin numărul instituțiilor pe care le reunește, ci prin ceea ce acestea devin capabile să construiască împreună”, a punctat președintele ACUP.

La ceremonia de deschidere au mai luat cuvântul primarul municipiului Arad, Călin Bibarț, care a urat bun venit participanților și a subliniat că obiectivul nu este doar să ținem pasul cu evoluția, ci să fim cu un pas înainte, precum și conf. univ. dr. Vasile Pop, reprezentant al Arhiepiscopiei Aradului și al Fundației Universitare „Vasile Goldiș”. Acesta a transmis binecuvântarea Înaltpreasfinției sale, Părintele Dr. Timotei Seviciu și mesajul de susținere al Bisericii, amintind că înființarea Consorțiului a fost un deziderat încă de la începuturile Fundației. La rândul său, șef lucrări dr. Cătălin Hreniuc, director medical al Spitalului Clinic Județean de Urgență Arad, a subliniat că performanța unei universități se reflectă mai ales în ceea ce devin absolvenții săi.

Din partea colegiilor profesionale medicale, dr. Radu Bitang, reprezentantul Colegiului Medicilor Arad, a reafirmat disponibilitatea pentru colaborarea cu mediul universitar. Gabriela Bodnar, vicepreședintele Colegiului Medicilor Stomatologi Arad, a evidențiat trei repere ale formării profesionale: excelența academică, competența și responsabilitatea etică. Conf. univ. dr. Simona Ardelean, decan al Facultății de Farmacie UVVG și președintele Colegiului Farmaciștilor Arad, a vorbit despre rolul farmaciei ca unul dintre cele mai accesibile puncte de contact pentru pacient, unde acesta poate primi îndrumare de specialitate fără programare.

Un moment central al evenimentului l-a constituit prelegerea invitatului special Matteo Salin, reprezentant al Universității din Padova, cu tema „Universitatea viitorului: între inteligență artificială, responsabilitate socială și formarea omului”.

În partea a doua a zilei, în campusul UVVG, discuțiile dedicate exclusiv ACUP s-au concentrat asupra rolului universităților private în dezvoltarea României, provocărilor generate de inteligența artificială și oportunităților de colaborare interuniversitară în cercetare și inovare.

Un rezultat concret al colaborării dintre universitățile membre a fost prezentarea Ghidului privind utilizarea etică a inteligenței artificiale în activitatea academică, elaborat în comun de la ultima întâlnire a Consorțiului. Documentul este destinat implementării în toate universitățile membre și va fi revizuit permanent, pentru a ține pasul cu evoluția tehnologică.

Totodată, participanții au analizat provocările comune ale învățământului superior privat, necesitatea unei reprezentări unitare și posibilitățile de dezvoltare a unor programe și proiecte comune de cercetare și inovare.

La conferință au participat reprezentanți ai Universității Româno-Americane din București, Universității „Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, Universității Internaționale „Danubius” din Galați, Institutului Teologic Baptist din București, Universității „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca, Universității Sapientia și Universității „Petre Andrei” din Iași.







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