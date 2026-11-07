



Elevii claselor a XII-a de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare s-au întâlnit joi, 5 noiembrie 2026, cu reprezentanții Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Discuția a vizat alegerea unei facultăți și a unui traseu profesional, cu accent pe programele de studiu oferite prin Extensia Universitară Satu Mare.

Delegația a fost formată din conf. univ. dr. Mircea Teodoru, directorul Extensiei Universitare Satu Mare, Bianca Profir, consilier de orientare în carieră și director al Departamentului de Promovare și Admitere al universității, și Bianca Pleșcan, consilier vocațional. La întâlnire au participat și cadre didactice, alături de reprezentanți ai conducerii colegiului.

Invitații au prezentat oferta educațională a universității și posibilitățile de dezvoltare academică și profesională pe care le au viitorii studenți. Elevii au discutat și despre rolul orientării vocaționale în alegerea unui program de studii potrivit intereselor lor și direcției profesionale pe care vor să o urmeze.

Prin această întâlnire, elevii din ultimul an de liceu au putut afla direct de la reprezentanții universității ce opțiuni au pentru a-și continua studiile la Satu Mare după absolvire.