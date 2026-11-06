



Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, evidențiază importanța achitării facturilor restante pentru lucrările realizate prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny” și Planul Național de Redresare și Reziliență. Potrivit informațiilor prezentate de aceasta, Ministerul Dezvoltării a efectuat plăți de peste 1,4 miliarde de lei, destinate beneficiarilor proiectelor și firmelor care au executat lucrări pentru comunitățile locale.

În mesajul său, viceprimarul arată că, de la preluarea mandatului de către ministrul Alexandru Stoica, a fost accelerată plata facturilor restante aferente celor două programe de finanțare.

Din totalul anunțat, 916 milioane de lei reprezintă plăți pentru facturile restante din Programul „Anghel Saligny”, iar 500 de milioane de lei sunt destinate plăților aferente proiectelor finanțate prin PNRR. Împreună, cele două sume însumează 1,416 miliarde de lei.

Cristina Tămășan-Ilieș pune accentul pe efectul acestor plăți asupra firmelor românești care au realizat lucrările și asupra continuității investițiilor. În opinia sa, achitarea obligațiilor pentru lucrările deja executate reprezintă un sprijin concret pentru constructori și contribuie la apropierea proiectelor de momentul finalizării.

„Plata facturilor pentru lucrări deja realizate înseamnă sprijin pentru constructorii români, continuitatea investițiilor și proiecte duse mai aproape de finalizare”, transmite viceprimarul municipiului Satu Mare.

Poziția exprimată de Cristina Tămășan-Ilieș aduce în atenție legătura dintre plata lucrărilor executate și capacitatea de a continua proiectele de investiții. Mesajul său susține deblocarea sumelor restante ca măsură necesară atât pentru firmele implicate, cât și pentru comunitățile care așteaptă finalizarea investițiilor.

Sumele prezentate se referă la plățile anunțate la nivel național pentru cele două programe de finanțare.