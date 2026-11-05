Accident cu persoană încarcerată la Marna

Pompierii militari din cadrul Detașamentului de Pompieri Carei au intervenit astăzi, în jurul orei 16:31, la un accident rutier produs în localitatea Marna, în urma căruia trei persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, una dintre acestea rămânând încarcerată.





La fața locului au fost mobilizate o autospecială de descarcerare, două echipaje de prim ajutor și echipajul de terapie intensivă mobilă, intervenția fiind asigurată de un efectiv de 12 cadre militare.





La sosirea forțelor de intervenție, una dintre victime, o femeie în vârstă de aproximativ 46 de ani, se afla în stop cardiorespirator. Echipajele medicale au început imediat manevrele de resuscitare, victima fiind ulterior transportată la spital cu semne vitale.





Celelalte două victime, în vârstă de 18, respectiv 56 de ani, au fost preluate de echipajele medicale și transportate la unități medicale pentru investigații și îngrijiri de specialitate.





Pompierii militari au asigurat în continuare măsurile de prevenire și stingere a incendiilor.