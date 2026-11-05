Mister pentru unii șoferi sătmăreni: zonele hașurate!

Se pare că pentru unii șoferi sătmăreni zonele hașurate din sensurile giratorii sunt doar niște desene decorative pe asfalt. Un exemplu cât se poate de grăitor este sensul giratoriu de la Burdea, unde unii conducători auto par să creadă că spațiile hașurate sunt locuri perfecte pentru o oprire strategică sau pentru așteptarea momentului potrivit.

Doar că nu! Dragilor, acele marcaje nu sunt nici locuri de parcare, nici refugii pentru șoferii indeciși și nici spații rezervate celor care au nevoie de câteva secunde să-și consulte horoscopul înainte de a continua deplasarea.

Zonele hașurate au un rol bine stabilit în organizarea circulației, iar blocarea lor poate însemna nu doar încurcarea traficului, ci și o sancțiune serioasă. Mai mult, încălcarea regulilor privind circulația pe aceste suprafețe poate atrage inclusiv suspendarea permisului de conducere.

Așa că, stimați participanți la trafic, înainte să transformați Burdea în sufrageria personală, aruncați o privire și peste legislația rutieră. Permisul nu este abonament pe viață, iar asfaltul hașurat nu este parcare VIP!