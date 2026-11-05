Polițiștii sătmăreni avertizează asupra unei metode de furt care exploatează bunăvoința persoanelor în vârstă

Bunăvoința poate deveni, uneori, o capcană! Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au transmis un avertisment privind o metodă de furt prin care infractorii profită de încrederea și vulnerabilitatea persoanelor vârstnice. Sub pretextul că oferă ajutor, aceștia se apropie de victime, le distrag atenția și profită de momentele de neatenție pentru a le sustrage portofelele, banii sau bijuteriile.

Metoda „Ajutor” – bunăvoința aparentă, folosită ca instrument de furt

Potrivit avertismentului transmis de polițiști, persoanele vârstnice pot deveni victimele unor infractori care folosesc diverse pretexte pentru a câștiga încrederea acestora și pentru a se apropia fizic de ele.

Modul de operare este aparent banal, dar poate avea consecințe serioase. Infractorii abordează victimele pe stradă și se oferă să le ajute, pretinzând că au observat că acestea întâmpină dificultăți.

Astfel, pot propune să transporte sacoșele sau bagajele, să ajute persoana să traverseze strada ori să îi ofere sprijin fizic. În alte situații, inițiază un contact fizic sau o conversație menită să distragă atenția victimei.

Profitând de apropierea fizică și de momentele de neatenție, aceștia pot sustrage portofele, bani, bijuterii sau alte bunuri personale, după care părăsesc rapid locul faptei.

Polițiștii recomandă persoanelor vârstnice să manifeste prudență atunci când sunt abordate de necunoscuți care insistă să le ofere ajutor.

Printre măsurile de protecție recomandate se numără păstrarea genților și portofelelor în locuri sigure, evitarea expunerii bijuteriilor și a sumelor importante de bani, precum și refuzul de a permite persoanelor necunoscute să atingă sau să manipuleze bunurile personale.

De asemenea, cetățenii sunt sfătuiți să fie atenți la persoanele care încearcă să le distragă atenția prin gesturi sau conversații insistente. În cazul unui comportament suspect, recomandarea este să se îndepărteze și să solicite ajutorul celor din apropiere.

Dacă au fost victimele unui furt, cetățenii sunt îndemnați să sesizeze imediat Poliția.



