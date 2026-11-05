Încrâncenată, dar deschisă

Cum era de așteptat gazdele și-au atras cea mai mare parte din punctele puse în joc, ceva mai mult de două treimi din ele (17 din 24), lăsându-le oaspețilot doar 5 punctulețe (o victorie și două meciuri egale). S-ar putea spune că singura surpriză a etapei a venit de pe Valea Prahovei, că tot nu aveam încredere în poziția prahovenilor din clasament. De remarcat că toate echipele care au jucat pe teren propriu au înscris, oaspeții nereușind decât 5 goluri din cele (doar) 17 înscrise în etapă.

Să vedem ce a fost: Rapid - Miercurea Ciuc 2-0 cu emoții; Corvinul - Argeș 2-0 sub averse, pe noroaie; Petrolul - CFR 1-1 pe fondul unui fotbal muncitoresc; Oțelul - Sepsi 1-1 nemulțumitor pentru ambele formații; Craiova - Botoșani 2-1, cât pe ce...; Dinamo - UTA 2-0 mai greu decât arată tabela de marcaj; Voluntari - Farul 1-2 cu învățăminte; „U” - FCSB 1-0 ca-n filmul „Nu-mi place ziua de luni”.



Iată că ajungem și în etapa a cincisprezecea, ultima a turului de campionat regulat. Clasamentul după această etapă ar putea fi un barometru, un punct după care se poate face o analiză credibilă după ce fiecare a jucat cu fiecare. Cum nu este bine să zicem „hop” până nu sărim pârleazul hai să mai avem puțintică răbdare. Fie vorba-ntre noi, că tot nu ne aude nimeni, dacă Piteștiul dă șapte goluri și giuleștenii șase, fără să primească vreuna gol, iar craiovenii pleacă bosumflați din Gruia, vom avea un lider surpriză. Glumesc, desigur!



La primă vedere, cum era de așteptat, ne putem gândi la o nouă etapă favorabilă vizitatorilor, asta pentru că cinci dintre ei ocupă primele cinci locuri din top. Mai avem sâmbătă un meci interesant între vecine de clasament, iar luni așijderea între moldoveni.

Constanța - Rapid (sâmbătă, ora 17,30) Derbiul etapei. Ciudată oră pentru programarea celui mai interesant meci al etapei, dar ținând cont de condițiile improprii de pe terenul din Ovidiu, înțelegem programarea. Nu înțelegem în schimb de ce FRF și LPF au permis desfășurarea meciurilor de primă ligă pe un teren de fotbal impropriu, că nu-i putem spune stadion la cele doar sub 3000 de locuri disponibile pe gradene (pe hârtie sunt 4.545).

CFR - Craiova (duminică, ora 19,00) Frământările din sânul grupării ardelene și liniștea dată de rezultate din pieptul orgolios al oltenilor ne-ar putea duce cu gândul la o victorie facilă a oaspeților. Oare nu tocmai aceste argumente reprezintă de fapt niște capcane?



Pitești - Dinamo (vineri, ora 20,30) O ultimă strigare pentru Bogdan Andone. Să fie oare capabil să profite de ea sau deja se află pe toboganul excludeii de la cârma echipei argeșene. În mod normal bucureștenii ar trebui să-și adjudece ușor cele trei puncte.



Arad - Ploiești (vineri, ora 17,30) Meciul de deschidere al etapei. Pentru mine arădenii ar avea prima șansă, dar cu ploieștenii nu știi niciodată când îi blagoslovește norocul. Textiliștii au nevoie de suportul publicului, iar petroliștii de cel al lui Ricardo Sousa, tehnicianul care a început presiunea mentală asupra „Bătrânei doamne” imediat dup egalul de la Cluj.



FCSB - Hunedoara (sâmbătă, ora 20,30) După dușul prea fierbinte suportat pe Cluj Arena, cei ce fac ce spune Becali au un nou adversar incomod. Ce-i drept nu chiar așa valoros, dar cu ambiții și cu un antrenor angajat la „maxim”, căruia uneori îi iese. În mod normal feciorii lui Reghe ar trebui să-și adjudece lejer cele trei puncte.



Miercurea Ciuc - „U” (sâmbătă, ora 15,00) Probabil că „Șepcile roșii” au cea mai lejeră partidă dintre echipele aflate în partea superioară a clasamentului. Nici deplasarea nu este foarte lungă, iar ascendentul studenților nu se datorează doar valorii individuale ci mai ales al valorii unui întreg omogen. Al unei echipe sudate și asudate.



Botoșani - Galați (luni, ora 20,00) Meciul de închidere al etapei. Cele două echipe de la nord de Milcov privesc cu groază spre sudul clasamentului. Pentru ele orice punctișor este binevenit dar în meciul acesta niciuna nu se gândește doar la un punct. Năcazul e că fiecare se uită la slăbiciunile adversarului, nu le cele proprii.



Sf. Gheorghe - Voluntari (duminică, ora 16,00) Cenușăreasa etapei. Secuii ar trebui să nu aibă probleme în această etapă. Micile sclipiri ale ilfovenilor sunt rare și lipsite de consistență, dar dacă ținem cont că și covăsnenii sunt sub val s-ar putea să avem o partidă încrâncenată, dar deschsă.



Opriți războaiele!