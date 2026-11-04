Peste 150 de sancțiuni contravenționale au fost aplicate de polițiștii sătmăreni în cadrul acțiunilor desfășurate pe 3 noiembrie

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, luni, 3 noiembrie, acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și creșterea siguranței rutiere. Verificările au vizat atât respectarea normelor de conviețuire socială și menținerea unui climat de ordine publică, cât și supravegherea și controlul traficului rutier pe drumurile din județ. Bilanțul intervențiilor a consemnat peste 150 de sancțiuni contravenționale, valoarea totală a amenzilor depășind 35.000 de lei.

Peste 50 de sancțiuni pentru încălcarea normelor de ordine publică

În cadrul activităților desfășurate pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică, polițiștii au aplicat peste 50 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 10.000 de lei.

Acțiunile au urmărit prevenirea și combaterea faptelor antisociale, precum și asigurarea unui climat de siguranță pentru cetățenii din județul Satu Mare.

Peste 100 de amenzi în cadrul controalelor rutiere

O componentă importantă a activităților polițiștilor a vizat siguranța circulației pe drumurile publice. Echipajele care au acționat pentru supravegherea, fluidizarea și controlul traficului rutier au aplicat peste 100 de sancțiuni contravenționale, valoarea acestora depășind 25.000 de lei.

Prin aceste acțiuni, polițiștii sătmăreni au urmărit prevenirea accidentelor rutiere și responsabilizarea participanților la trafic, controalele vizând respectarea legislației rutiere.

Bilanțul zilei de 3 noiembrie a depășit astfel 150 de sancțiuni contravenționale și 35.000 de lei în amenzi, în urma acțiunilor desfășurate de Inspectoratul de Poliție Județean Satu Mare.