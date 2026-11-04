Un bărbat de 46 de ani a fost oprit de polițiști după ce nu s-a conformat semnalelor regulamentare, etilotestul indicând o valoare de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat

Un nou caz de conducere sub influența alcoolului a fost înregistrat pe drumurile din județul Satu Mare. Un șofer în vârstă de 46 de ani, din Certeze, a încercat să evite controlul polițiștilor, refuzând să oprească la semnalele acestora. Incidentul s-a petrecut în seara zilei de 3 noiembrie, pe DN 19, iar deplasarea conducătorului auto a continuat până în localitatea Huta-Certeze, unde polițiștii au reușit să îl oprească. Testarea cu aparatul etilotest a scos la iveală o concentrație ridicată de alcool.

A ignorat semnalele polițiștilor și și-a continuat drumul

Potrivit informațiilor transmise de polițiști, la data de 3 noiembrie a.c., în jurul orei 21:30, oamenii legii din cadrul Poliției Orașului Negrești-Oaș se aflau în exercitarea atribuțiilor de serviciu pe DN 19, în localitatea Certeze.

Aceștia au efectuat semnalul regulamentar de oprire a unui autoturism, însă conducătorul auto nu s-a conformat și și-a continuat deplasarea. Polițiștii au procedat la identificarea și oprirea vehiculului în localitatea Huta-Certeze.

La volan se afla un bărbat de 46 de ani, din Certeze, care a fost testat cu aparatul etilotest. Rezultatul a indicat o concentrație de 1,01 mg/l alcool pur în aerul expirat, valoare care a confirmat suspiciunea de conducere sub influența băuturilor alcoolice.

Cercetări pentru conducerea sub influența alcoolului

În urma celor constatate, polițiștii au continuat cercetările în cauză, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului.

Cazul readuce în atenție pericolul major pe care îl reprezintă șoferii care se urcă băuți la volan, punând în pericol nu doar propria viață, ci și siguranța celorlalți participanți la trafic.