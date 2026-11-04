Un sătmărean de 25 de ani este cercetat după ce ar fi comandat muniție neletală prin intermediul internetului, fără a fi autorizat să dețină arme și muniții

Operațiunea JUPITER a continuat în județul Satu Mare cu noi descinderi ale polițiștilor, de această dată într-un dosar privind nerespectarea regimului armelor și munițiilor. Miercuri, 4 noiembrie, polițiștii au efectuat două percheziții domiciliare la locuința unui tânăr în vârstă de 25 de ani, din municipiul Satu Mare, suspectat că ar fi deținut ilegal arme și muniție neletală. În urma verificărilor, anchetatorii au descoperit două arme neletale și o cutie cu proiectile de tip alice din plumb. Bunurile au fost ridicate pentru continuarea cercetărilor și stabilirea tuturor împrejurărilor în care acestea au ajuns în posesia tânărului.

Muniție comandată online, arme descoperite la domiciliu

Acțiunea a fost desfășurată în cadrul operațiunii naționale JUPITER, coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție și Inspectoratul General al Poliției Române.

La data de 4 noiembrie, polițiștii Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase Satu Mare, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Satu Mare, au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal având ca obiect infracțiunea de nerespectare a regimului armelor și munițiilor.

Potrivit cercetărilor, în cursul anului 2025, tânărul ar fi comandat, prin intermediul unor rețele online, muniție neletală. Anchetatorii aveau suspiciunea că acesta ar deține la domiciliu și o armă neletală fără forme legale, în condițiile în care nu era autorizat să dețină, să poarte sau să folosească arme și muniții de niciun fel.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat două arme neletale, precum și o cutie cu proiectile de tip alice din plumb. Bunurile constituie obiectul verificărilor în cadrul dosarului penal.

Polițiștii au beneficiat de sprijinul trupelor speciale

La desfășurarea acțiunii au participat și polițiști din cadrul Serviciului Criminalistic, precum și luptători ai Serviciului pentru Acțiuni Speciale Satu Mare.

Cercetările continuă pentru documentarea întregii activități și stabilirea răspunderii penale, în funcție de probele administrate.

Reprezentanții Poliției au precizat că, pe parcursul întregului proces penal, persoana cercetată beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.



