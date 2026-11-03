



Deputatul Mircea Govor, președintele PSD Satu Mare, a anunțat că a avut marți, 3 noiembrie, întâlniri de lucru la trei ministere din București. Pe agenda discuțiilor s-au aflat identificarea unor surse de finanțare pentru modernizarea Spitalului Județean de Urgență Satu Mare, continuarea investițiilor prin programul „Anghel Saligny” și deblocarea proiectului centurii de ocolire a orașului Negrești-Oaș.

Finanțare pentru spital și verificări cerute pentru proiectele fotovoltaice

La Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, deputatul a discutat despre programele de finanțare pe care le-ar putea accesa administrațiile locale. Un punct distinct a vizat Spitalul Județean de Urgență Satu Mare, pentru care Govor spune că a discutat identificarea unor noi surse de finanțare, astfel încât investițiile în infrastructura medicală să poată continua.

Pe agendă s-au aflat și proiectele de instalare a panourilor fotovoltaice, de creștere a eficienței energetice și de izolare termică a clădirilor, precum și programele destinate familiilor vulnerabile.

În privința sistemelor fotovoltaice destinate gospodăriilor vulnerabile din comuna Socond și din alte localități ale județului, Govor a declarat că a cerut clarificări și verificări privind implementarea proiectelor, recepția lucrărilor și utilizarea fondurilor europene.

„Banii europeni trebuie să se regăsească în investiții reale, funcționale și corect executate, nu doar în documente și procese-verbale de recepție!”, a transmis deputatul.

Potrivit acestuia, în cadrul discuțiilor au fost abordate și problemele semnalate de Aurelia Fedorca, primarul orașului Negrești-Oaș, și de Toma Betea, primarul comunei Racșa.

Continuarea programului „Anghel Saligny”, pe agenda discuțiilor de la Dezvoltare

La Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, discuțiile s-au concentrat pe finanțarea investițiilor de infrastructură aflate în derulare. Govor a susținut continuarea Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”, arătând că primăriile se bazează pe acest program pentru modernizarea drumurilor și pentru lucrările la rețelele de apă și canalizare.

Centura Negrești-Oaș, cursele TAROM și infrastructura CFR

La Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, deputatul spune că a insistat asupra deblocării proiectului centurii de ocolire a orașului Negrești-Oaș, pe care îl consideră necesar pentru fluidizarea traficului.

Discuțiile au vizat și cursele TAROM, legăturile aeriene ale județului și problemele infrastructurii feroviare. Govor a ridicat, de asemenea, posibilitatea construirii unei hale pentru repararea vagoanelor CFR, o investiție care, în opinia sa, ar putea susține activitatea feroviară și crea oportunități economice în județ.

Deputatul a declarat că va continua demersurile alături de primari. În mesajul său, Govor nu a anunțat finanțări aprobate sau termene noi pentru proiectele discutate.