



Instituția se numără printre câștigătorii primului apel de proiecte al programului inițiat de Ateliere Fără Frontiere. Echipamentele vor ajunge la bibliotecă până în aprilie 2027 și vor fi folosite în principal pentru activități educaționale destinate copiilor și tinerilor.

Biblioteca Județeană Satu Mare își va extinde dotările pentru educație digitală cu 20 de echipamente IT recondiționate, după ce a fost selectată în cadrul programului „Dăm Click pe România”. Potrivit anunțului instituției, echipamentele sunt complet funcționale și vor fi folosite cu precădere în activități prin care copiii și tinerii își pot dezvolta competențele digitale.

Activități adaptate vârstei și nivelului de pregătire

Biblioteca intenționează să folosească noile dotări în activități adaptate vârstei, nevoilor și nivelului de pregătire al participanților. Astfel, copiii și tinerii vor avea la dispoziție echipamente pe care să exerseze, inclusiv atunci când accesul la tehnologie în afara bibliotecii este limitat.

Anunțul precizează termenul până la care instituția va primi echipamentele, însă nu include încă un calendar al activităților sau detalii despre înscrierea participanților.

Echipamente recondiționate pentru comunități cu acces limitat la tehnologie

Inițiat de organizația Ateliere Fără Frontiere, programul „Dăm Click pe România” se adresează cadrelor didactice, directorilor de școli, organizațiilor neguvernamentale, bibliotecilor publice și instituțiilor sociale. Scopul este reducerea decalajului digital prin dotarea organizațiilor care pot pune echipamentele la dispoziția comunităților pe care le deservesc.

În cazul Bibliotecii Județene Satu Mare, sprijinul va fi folosit în principal pentru educația digitală a generațiilor tinere. Reprezentanții instituției au mulțumit organizației Ateliere Fără Frontiere și sponsorilor pentru sprijinul acordat proiectului.