



Viceprimarul municipiului Satu Mare, Cristina Tămășan-Ilieș, s-a întâlnit marți, 3 noiembrie, cu sătmărenii veniți în audiență. La discuții au participat și reprezentanții Direcției de Asistență Socială, care au oferit sprijin și îndrumare în cazurile semnalate.

„Fiecare om care vine în audiență are o poveste, o grijă și speranța că va găsi sprijin. Pentru mine, aceste întâlniri înseamnă să ascult cu atenție, să înțeleg situația fiecăruia și să caut soluții împreună cu cei care pot ajuta”, a declarat viceprimarul.

Cristina Tămășan-Ilieș a subliniat că, pentru cei care se adresează Primăriei, contează să primească un răspuns clar și să știe ce pot face mai departe, chiar și atunci când situația lor nu poate fi soluționată în timpul audienței.

„Știu cât de mult contează să primești un răspuns clar și să înțelegi ce pași ai de urmat. Nu toate problemele se rezolvă pe loc, dar fiecare om merită atenție, respect și implicare”, a mai transmis viceprimarul.

Sătmărenii care doresc să se înscrie în audiență se pot adresa Serviciului Informare și Relații Publice, la camera 5, sau pot accesa pagina de audiențe a Primăriei Satu Mare.