„Pasiuni pastorale” și „Un american la Paris” sub cupolă

Filarmonica de Stat Dinu Lipatti ne transportă în această săptămână în două lumi paralele. După ce marți (astăzi) ne transformă într-un juriu ad-hoc pentru trei instrumente cu personalitate proprie dar cu un mixt conjunctural echilibrat, în care vibrația muzicală este esența, joi vom fi noi cei jurizați pentru modul cum percepem accentele muzicale postclasice (dacă mi se permite o licență).

Dar cel mai bine este să lăsăm specialiștilor dreptul de a prezenta în mod profesionist un program ce se anunță deosebit de atractiv:

Marți, 3 noiembrie | ora 19:00 | Sala Filarmonicii | ab. 12

Vă invităm la „Pasiuni Pastorale”, un concert cameral ce îi aduce pe aceeași scenă pe Horváth Edit – pian, Béres Melinda – vioară și Kostyák Előd – violoncel. Programul propune o călătorie muzicală prin universuri sonore distincte, de la eleganța și lirismul romantic la intensitatea expresivă și ritmurile pline de culoare ale muzicii spaniole





🎶 Carl Maria von Weber: Trio în sol minor, op. 63

🎶 Dmitri Șostakovici: Trio în do minor, op. 8





🎶 Manuel de Falla: Dansul ritual al focului din baletul „El amor brujo” (n.a. - „Iubirea vrăjită); Șapte cântece populare spaniole "Siete canciones populares españolas"; Dans spaniol din opera „La vida breve” (n.a. - „Viața e scurtă”) Lucrările lui Manuel de Falla sunt interpretate în aranjamente pentru trio cu pian realizate de Kostyák Előd.





Prin îmbinarea sensibilității romantice, a profunzimii expresive și a temperamentului muzicii spaniole, concertul pune în valoare bogăția sonoră a trio-ului cu pian și dialogul dintre cele trei instrumente.





🎟️ Acces pe bază de abonament: ab. 12 sau bilet de intrare

📍 Sala de concerte – Satu Mare

Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii.

Concert finanțat din fondurile de cercetare ale Academiei Naționale de Muzică „Gheorghe Dima” din Cluj-Napoca.





Joi, 5 noiembrie 2026 | ora 19:00 | Sala Filarmonicii | în afara abonamentului | Preț unic 63 RON

Programul concertului „An American in Paris” propune o incursiune muzicală plină de farmec în universul sonor american, unde jazzul, ritmurile de Broadway și melodiile de neuitat se împletesc într-un spectacol orchestral vibrant. De la energia și eleganța muzicii lui George Gershwin și Leonard Bernstein, la rafinamentul melodiilor semnate de Henry Mancini, Leroy Anderson și Bert Kaempfert, repertoriul aduce împreună stiluri, influențe și sonorități diverse.

Alături de pagini muzicale pline de dinamism și culoare, programul include și teme îndrăgite din repertoriul internațional, într-o călătorie sonoră ce evocă atmosfera marilor scene de concert, strălucirea musicalului și emoția melodiilor care au traversat generații.





Sub bagheta dirijorului Andrei Tudor, cu Adrian Nour în calitate de solist și alături de Orchestra Filarmonicii de Stat „Dinu Lipatti” Satu Mare, concertul promite o experiență muzicală captivantă, în care eleganța simfonică se întâlnește cu spontaneitatea jazzului și farmecul melodiilor celebre. Preț unic bilet: 63 RON. Sala Filarmonicii de Stat "Dinu Lipatti" Satu Mare. Biletele sunt disponibile la casieria Filarmonicii. Concertele Filarmonicii ”Dinu Lipatti” se desfășoară cu susținerea ordonatorului principal de credite Consiliul Județean Satu Mare.

El Amor Brujo (1915-1925)

A fost inițial conceput ca un balet, o dramă țigănească într-un act și două scene, scrisă pentru și dedicată dansatoarei și cântăreței de flamenco Pastora Imperio; este probabil cea mai cunoscută lucrare a lui Manuel de Falla. Compunerea a început în 1914, iar premiera mondială a avut loc pe 15 aprilie 1915, la Teatro Lara din Madrid. Din acest moment, au fost create mai multe versiuni ale lucrării în următorii zece ani, culminând cu versiunea definitivă pentru orchestră simfonică din 1925. Libretul a fost scris de María de la O Lejárraga García, deși mult timp a fost atribuit soțului ei, Gregorio Martínez Sierra, la fel ca o mare parte din opera sa. []

Lucrarea are un puternic caracter popular, inspirat în mare parte din repertoriul anterior al Pastorei Imperio. Prezintă astfel o lucrare impregnată de elemente muzicale și literare provenite din muzica și literatura țigănească andaluză.

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