Tribunalul Satu Mare a dispus instituirea sechestrului asigurător în dosarul în care primarul comunei Socond, Nicolae Cornea Mare, este vizat de acuzații grave, inclusiv delapidare și obținere ilegală de fonduri

Dosarul penal în care este menționat Nicolae Cornea Mare, primarul comunei Socond, a ajuns într-o nouă etapă, după instituirea sechestrului asigurător. Măsura patrimonială apare în contextul unei anchete care vizează presupuse nereguli în gestionarea fondurilor publice, inclusiv în cadrul programului „Masă Sănătoasă”, destinat elevilor. Cazul a atras atenția prin valoarea prejudiciului estimat de anchetatori și prin numărul mare de meniuri despre care se susține că ar fi fost facturate fără să fie livrate.





Sechestrul, în dosarul cu numărul 294/130/P/2025

În dosarul nr. 294/130/P/2025, aflat în atenția Tribunalului Satu Mare, sunt menționate fapte precum obținerea ilegală de fonduri, falsul în înscrisuri, delapidarea, instigarea la fals intelectual și uzul de fals.

Deocamdată, informațiile disponibile nu precizează valoarea bunurilor asupra cărora a fost instituit sechestrul și nici întinderea exactă a măsurii. Sechestrul asigurător are rolul de a asigura posibilitatea recuperării unor eventuale prejudicii sau a altor obligații stabilite în condițiile legii și nu reprezintă, în sine, o condamnare.





Ancheta „Masă Sănătoasă”: prejudiciu estimat la peste 751.000 de lei

Potrivit informațiilor publicate de Gazeta de Nord-Vest, ancheta vizează presupuse nereguli în derularea programului „Masă Sănătoasă” la unități de învățământ din comuna Socond, în perioada septembrie 2022 – iunie 2026.

Procurorii susțin că ar fi fost facturate 48.192 de meniuri care nu ar fi fost livrate, valoarea indicată în anchetă ridicându-se la 751.435,468 lei. Cercetările vizează inclusiv modul de raportare a prezenței elevilor și decontarea meselor din fonduri publice.





În septembrie 2026, primarul Nicolae Cornea Mare și alte trei persoane au fost plasate sub control judiciar. Potrivit relatărilor aceleiași publicații, în octombrie, Tribunalul Satu Mare le-a respins contestațiile împotriva măsurii.

Ancheta este în desfășurare, iar acuzațiile formulate de procurori urmează să fie evaluate în cadrul procedurilor judiciare. Persoanele vizate beneficiază de prezumția de nevinovăție.



