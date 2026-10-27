Accidentul s-a produs marți dimineață, după ce un tractor ar fi acroșat o trotinetă în timpul unui viraj la dreapta. Conducătorul trotinetei, în vârstă de 41 de ani, a ajuns la spital

Un accident rutier produs marți, 27 octombrie, pe strada Aurel Vlaicu din municipiul Satu Mare, s-a soldat cu rănirea unui bărbat care circula cu trotineta. În eveniment au fost implicați un tractor, condus de un sătmărean de 52 de ani, și o trotinetă la ghidonul căreia se afla un bărbat de 41 de ani. Polițiștii rutieri au intervenit la fața locului și au început cercetările pentru a stabili cu exactitate cum s-a produs impactul.

Virajul la dreapta, momentul în care s-a produs impactul

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare, polițiștii rutieri au fost sesizați prin apel la 112 marți, la ora 08:59, cu privire la producerea accidentului.

Din primele cercetări a reieșit că un bărbat de 52 de ani, aflat la volanul unui tractor, nu s-ar fi asigurat corespunzător în momentul schimbării direcției de deplasare și ar fi efectuat un viraj la dreapta, acroșând trotineta condusă de un bărbat de 41 de ani, ambii fiind din municipiul Satu Mare.

În urma impactului, conducătorul trotinetei a suferit vătămări corporale și a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu etilotestul

Polițiștii i-au testat pe ambii conducători cu aparatul etilotest, rezultatele fiind negative.

Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs accidentul și pentru clarificarea responsabilităților.