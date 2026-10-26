



Trupa „Mihai Raicu” pregătește evenimentul STUDIO 7, cu producții proprii și spectacole invitate din patru orașe. Programul lunii include magie și ventrilocie, revenirea spectacolului „Omul cel bun din Sîciuan” și premiera „Tăurașul Ferdinand”.

Teatru contemporan, spectacole pentru copii și o nouă premieră se regăsesc în programul lunii noiembrie al Trupei „Mihai Raicu” a Teatrului de Nord. Publicul este invitat atât la reprezentațiile din Satu Mare, cât și la Teatrul Municipal Carei, unde vor avea loc întâlniri dedicate celor mici.

Unul dintre punctele centrale ale programului este STUDIO 7, eveniment care va reuni șapte spectacole diferite în Sala Studio. Alături de producțiile trupei sătmărene, spectatorii vor putea urmări montări invitate din Timișoara, Cluj-Napoca, Baia Mare și Arad.

Timp de șapte zile consecutive, programul va propune forme și perspective artistice variate: teatru dramatic, teatru fizic, teatru-dans, comedie și formule performative aflate la granița dintre spectacol și conferință. Evenimentul urmărește promovarea producțiilor de studio, de dimensiuni mai mici, care abordează teme relevante pentru societatea contemporană.

Toate spectacolele din cadrul STUDIO 7 vor avea un preț promoțional de 20 de lei. Calendarul detaliat și informațiile despre producțiile participante urmează să fie anunțate.

Magia și ventrilocia deschid seria întâlnirilor cu publicul tânăr. Spectacolul „Cine e în joben”, cu și de Florin Suciu, producție a Teatrului Magic Puppet din Cluj-Napoca, va ajunge la Teatrul Municipal Carei în 2 și 3 noiembrie, în fiecare dintre cele două zile fiind programate reprezentații de la orele 10:00 și 11:30.

În centrul poveștii se află iepurele Octavian, care, deranjat din somnul său, fură magia magicianului. Copiii sunt invitați să participe la aventură și să-l ajute pe acesta să-și recupereze puterile.

Spectacolul va putea fi urmărit și la Satu Mare, joi, 19 noiembrie, în Sala Mare a Teatrului de Nord, de la orele 9:00, 10:00 și 11:00.

Pentru publicul adult, duminică, 22 noiembrie, de la ora 19:00, revine „Omul cel bun din Sîciuan”, de Bertolt Brecht, în regia lui Bocsárdi László. Povestea celor trei zei coborâți pe Pământ în căutarea unui om bun deschide întrebări despre moralitate, supraviețuire și exploatare.

Montarea aduce în fața spectatorilor dilema păstrării bunătății într-o lume în care existența de zi cu zi impune compromisuri. Spectacolul se remarcă prin scenografia impunătoare, muzica originală și distribuția numeroasă.

Finalul lunii aduce premiera „Tăurașul Ferdinand”, după Munro Leaf, o producție dedicată copiilor. Povestea taurului care refuză să lupte în coridă vorbește despre curajul de a fi tu însuți, despre acceptarea diferențelor și despre importanța păcii.

Prin dans și cântec, spectacolul îi va purta pe cei mici în atmosfera Spaniei. Premiera este programată joi, 26 noiembrie, de la orele 9:30 și 11:00, fiind urmată de alte două reprezentații vineri, 27 noiembrie.

„Cine e în joben” și „Tăurașul Ferdinand” sunt incluse în abonamentele pentru copiii din ciclurile preșcolar și primar. „Omul cel bun din Sîciuan” poate fi ales în cadrul abonamentului pentru adulți.

Abonații trebuie să își confirme prezența cu cel puțin patru zile înaintea reprezentației, la Agenția Teatrală de pe strada Horea nr. 6.

Biletele sunt disponibile la Agenția Teatrală și online, prin Entertix. Informații suplimentare vor fi publicate pe www.mihairaicu.ro, pe Facebook și pe conturile de Instagram și TikTok @teatruldenord.