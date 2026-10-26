



Culturile de porumb și floarea-soarelui înregistrează cele mai mari suprafețe afectate. Prefectul Altfatter Tamás le cere primarilor să analizeze situația crescătorilor de animale care plătesc arendă pentru pășuni compromise de secetă.

Amploarea pagubelor provocate de seceta pedologică în agricultura sătmăreană a fost analizată luni, 26 octombrie, într-o ședință de lucru organizată de prefectul Altfatter Tamás. Potrivit situației centralizate la nivel județean, 55 de unități administrativ-teritoriale au semnalat pagube, iar suprafața totală evaluată de comisii este de 71.616,53 hectare.

La întâlnire au participat secretarul general al Instituției Prefectului, Cosmin Dorle, directorul executiv al Direcției pentru Agricultură Județene Satu Mare, Adrian Ardelean, directorul executiv al APIA – Centrul Județean Satu Mare, Virgil Dragoș, și membrii comisiilor de constatare și evaluare a pagubelor.

Discuțiile au urmărit stadiul evaluărilor pentru culturile agricole de primăvară, desfășurate în baza ordinului comun privind gestionarea situațiilor de urgență generate de fenomene meteorologice periculoase care produc secetă pedologică.

Porumbul, afectat pe mai mult de 25.000 de hectare

Cele două comisii au efectuat evaluări în perioada 18 august–22 octombrie 2026. Situația prezentată în ședință a fost centralizată după expirarea termenului de raportare din 15 octombrie.

Cea mai mare suprafață afectată pentru o cultură individuală este cea de porumb: 25.625 de hectare, cu grade de calamitare cuprinse între 60% și 80%.

La floarea-soarelui, suprafața afectată însumează 21.536 de hectare, iar gradele de calamitare sunt între 40% și 85%.

Categoria altor culturi, care include sorgul, lucerna și pășunile, totalizează 23.516,11 hectare, cu grade de afectare cuprinse între 40% și 95%. Au mai fost raportate pagube pe 825 de hectare de soia, 62 de hectare de ovăz și 52,42 hectare de cartofi, cu grade de calamitare între 40% și 90%.

Cele mai extinse suprafețe calamitate au fost constatate în Căuaș – 3.664 de hectare, Moftin – 3.618 hectare, Ardud – 3.588 de hectare și Carei – 3.129 de hectare.

Pășunile compromise pun presiune pe crescătorii de animale

În cadrul ședinței a fost discutată distinct situația pășunilor. În numeroase zone, vegetația a fost compromisă, iar crescătorii de animale se confruntă cu lipsa resurselor furajere necesare.

Prefectul le-a cerut primarilor să analizeze cu înțelegere situația celor care au obligații de plată pentru pășuni pe care nu le mai pot folosi pentru hrănirea animalelor.

„Seceta din acest an i-a afectat deopotrivă pe cultivatori și pe crescătorii de animale. Pășunile sunt arse și nu este normal ca oamenii să plătească arendă pentru pășuni de pe care nu își pot hrăni animalele, de aceea le cer primarilor să analizeze cu înțelegere această situație”, a transmis Altfatter Tamás.

Centralizarea trebuie să ajungă la minister până la mijlocul lui decembrie

Autoritățile au precizat că evaluarea se poate realiza exclusiv pentru suprafețele pe care au existat culturi înființate. În cazul terenurilor care nu au fost recultivate, comisiile nu au avut obiect de evaluare și nu au putut stabili un grad de afectare.

După finalizarea demersurilor necesare, situația centralizatoare a județului va fi transmisă ministerului de resort. Ținta anunțată de prefect este mijlocul lunii decembrie, astfel încât documentația să fie completă și corectă și să susțină accesul fermierilor la eventualele măsuri de sprijin.

Altfatter Tamás le-a mulțumit membrilor celor două comisii și primarilor pentru colaborarea din cele aproximativ două luni de evaluări în teren.