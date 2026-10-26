



Polițiștii au aplicat peste 370 de sancțiuni contravenționale în perioada 23–25 octombrie și au reținut 20 de certificate de înmatriculare. Acțiunile au vizat ordinea publică și siguranța rutieră.

Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Satu Mare au desfășurat, în perioada 23–25 octombrie, acțiuni pentru menținerea ordinii și siguranței publice, prevenirea faptelor antisociale și verificarea respectării regulilor de circulație. Bilanțul celor trei zile însumează peste 370 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 200.000 de lei.

În cadrul activităților de menținere a ordinii publice, oamenii legii au aplicat peste 70 de sancțiuni, a căror valoare depășește 30.000 de lei. Intervențiile au urmărit prevenirea și sancționarea faptelor care afectează siguranța cetățenilor și climatul de conviețuire socială.

Cea mai mare parte a sancțiunilor a fost aplicată în cadrul acțiunilor de supraveghere, fluidizare și control al traficului rutier. Polițiștii au constatat abateri pentru care au dispus peste 300 de sancțiuni contravenționale, în valoare de peste 170.000 de lei.

Pe lângă sancțiunile aplicate, în cazul a 15 conducători de autoturisme a fost luată măsura complementară a suspendării exercitării dreptului de a conduce. Totodată, polițiștii au reținut 20 de certificate de înmatriculare.

Activitățile desfășurate în weekend au avut atât un rol preventiv, prin prezența echipajelor în teren, cât și unul de identificare a abaterilor și de aplicare a măsurilor corespunzătoare. Controalele au urmărit creșterea siguranței pe drumurile din județ și reducerea comportamentelor care pot pune în pericol participanții la trafic.