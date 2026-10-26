Teama dinaintea unei operații poate fi copleșitoare, dar profesionalismul, răbdarea și un cuvânt bun pot schimba felul în care un pacient traversează unul dintre cele mai dificile momente ale sale. A simțit-o pe propria piele Ioan D., un sătmărean operat recent de medicul chirurg Cristian Dăscălescu, care a dorit să le mulțumească public atât medicului, cât și personalului medical care i-a fost alături. În mod special, acesta le-a adresat cuvinte de apreciere asistentelor Vanesa Câcu și Lukacs Imola, pentru empatia și răbdarea de care au dat dovadă.

Pentru Ioan D., întâlnirea cu medicul chirurg Cristian Dăscălescu a însemnat mai mult decât o intervenție chirurgicală. A însemnat să descopere că, dincolo de pregătirea profesională, contează enorm felul în care un medic vorbește cu pacientul, îi înțelege temerile și îl ajută să treacă mai liniștit printr-un moment dificil.

Sătmăreanul a simțit nevoia să vorbească despre această experiență și să transmită public aprecierea sa pentru medicul care l-a tratat.





„Dr. Cristian Dăscălescu este un altfel de medic. Un medic care, pe lângă profesionalism, știe să vorbească cu pacientul, are empatie față de pacient și te face să nu îți fie frică de intervenția chirurgicală. Îi mulțumesc dr. Cristian Dăscălescu pentru felul în care am fost tratat”, a transmis Ioan D.

Imola și Vanesa, două asistente care au oferit mai mult decât îngrijire medicală

Recunoștința sătmăreanului nu s-a îndreptat însă doar către medicul care l-a operat. În perioada petrecută în spital, Ioan D. a apreciat și felul în care a fost tratat de asistentele Vanesa Câcu și Lukacs Imola, cărora le-a adresat mulțumiri speciale.





Pentru un pacient care trece printr-o intervenție chirurgicală, contează enorm și oamenii care îi sunt aproape înainte și după operație. Sunt momente în care teama, neliniștea și nesiguranța pot fi alungate printr-un gest simplu, printr-o vorbă spusă cu blândețe sau prin răbdarea cu care cineva îți ascultă întrebările.

Tocmai aceste calități le-a remarcat Ioan D. la cele două asistente, pe care le-a apreciat pentru răbdarea și empatia manifestate față de pacienți.

Vanesa Câcu și Lukacs Imola au primit astfel o mulțumire care trece dincolo de îndeplinirea atribuțiilor profesionale. Este aprecierea unui om care a simțit că, într-un moment în care avea nevoie de sprijin, a întâlnit persoane care l-au tratat cu înțelegere și respect.





Într-un spital, medicul este cel care realizează intervenția, dar îngrijirea pacientului înseamnă și prezența permanentă a personalului medical, atenția la nevoile acestuia și capacitatea de a-i oferi liniște. Uneori, tocmai aceste gesturi aparent mărunte rămân cel mai puternic în memoria unui om.

Mulțumiri întregii echipe medicale

Ioan D. a transmis mulțumiri și echipei Blocului operator al Spitalului Județean Satu Mare, precum și întregului colectiv al Secției de Chirurgie Generală, pentru profesionalismul de care au dat dovadă.

Mesajul său a fost însoțit și de o apreciere privind schimbările pe care le-a observat în cadrul unității medicale.

„Lucrurile s-au schimbat mult în bine la Spitalul Județean”, a mai spus sătmăreanul.

Povestea lui Ioan D. aduce în prim-plan un lucru esențial: medicina nu înseamnă doar intervenții, tratamente și proceduri. Înseamnă și oameni, iar pentru cel care ajunge pe masa de operație, încrederea în medic și felul în care este îngrijit pot conta enorm.





Prin mesajul său, sătmăreanul le-a mulțumit medicului Cristian Dăscălescu, asistentelor Vanesa Câcu și Kovacs Imola, precum și tuturor celor care i-au fost alături.

Iar dacă profesionalismul unui medic se vede în actul medical, omenia se simte în felul în care este tratat pacientul. Pentru Ioan D., această experiență a fost suficient de importantă încât să simtă nevoia să spună public ceea ce, uneori, oamenii uită să spună la timp: mulțumesc pentru că, într-un moment greu, ați fost acolo nu doar ca profesioniști, ci și ca oameni.