



La Carei, manifestările au avut loc la Ansamblul monumental „Glorie Ostașului Român”, iar publicul a putut vizita o expoziție de tehnică militară cu 16 standuri, organizată cu participarea militarilor din opt garnizoane.

Militari, reprezentanți ai autorităților, veterani, rezerviști și numeroși cetățeni au participat duminică, 25 octombrie, la manifestările dedicate Zilei Armatei României, organizate în municipiile Satu Mare și Carei. Ceremoniile au adus un omagiu eroilor și au inclus depuneri de coroane, defilări și survoluri aeriene.

În județul Satu Mare, programul a început la ora 9:00, la Monumentul Ostașului Român din municipiul Satu Mare, unde s-a desfășurat un ceremonial militar. Manifestarea s-a încheiat cu defilarea Gărzii de onoare și un survol aerian.

De la ora 12:00, evenimentele au continuat la Ansamblul monumental „Glorie Ostașului Român” din Carei. Municipiul are o semnificație aparte pentru această sărbătoare, fiind locul legat de încheierea, la 25 octombrie 1944, a eliberării teritoriului național aflat atunci sub ocupație. Ceremonia a marcat astfel și împlinirea a 82 de ani de la acel moment.

La ceremonialul militar și religios de la Carei a participat prefectul județului Satu Mare, Altfatter Tamás. Au fost prezenți președintele Senatului României, Mircea Abrudean, și locțiitorul șefului Statului Major al Apărării, general-locotenent Dragoș-Dumitru Iacob, care au susținut alocuțiuni.

Alături de aceștia s-au aflat reprezentanți ai Armatei Române, ai Parlamentului României și ai Parlamentului European, ai structurilor Ministerului Afacerilor Interne, precum și ai autorităților publice centrale și locale. Veteranii, rezerviștii și cetățenii prezenți au completat participarea la evenimentul dedicat militarilor români.

Programul a cuprins depuneri de coroane și jerbe de flori în memoria eroilor, primirea Ștafetei Veteranilor Invictus și defilarea structurilor participante. Un survol aerian deasupra orașului a completat manifestările.

O componentă a programului deschis publicului a fost expoziția statică de tehnică militară din Parcul Dendrologic din Carei, organizată pe parcursul întregii zile. Cele 16 standuri, la care au participat militari din opt garnizoane, au atras numeroși vizitatori, în special tineri.

Expoziția a oferit publicului ocazia de a vedea îndeaproape tehnica militară prezentată, completând componenta solemnă a zilei cu o întâlnire directă între militari și comunitate.

Prin ceremoniile desfășurate în cele două municipii, Ziua Armatei României a reunit omagiul adus celor căzuți pe câmpurile de luptă și recunoașterea serviciului îndeplinit de militarii de astăzi. La Carei, locul desfășurării manifestărilor a păstrat în centrul atenției semnificația istorică a datei de 25 octombrie.