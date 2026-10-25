Accident rutier grav în localitatea Decebal









Astăzi, 25 octombrie, în jurul orei 11:50, a fost semnalat un accident rutier în care au fost implicate un autoturism și un microbuz, în localitatea Decebal.





La fața locului s-au deplasat un echipaj de stingere cu modul de descarcerare din cadrul Detașamentului de Pompieri Satu Mare, precum și trei echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean.





În urma evenimentului rutier, au fost implicate șase persoane. Patru dintre acestea, respectiv trei bărbați și o femeie, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe pentru investigații și îngrijiri medicale.





La locul intervenției nu au fost identificate victime încarcerate.