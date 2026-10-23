



Cele nouă persoane salvate în urma unui incident produs la bordul unei nave comerciale, sub pavilionul Insulelor Comore, au ajuns în siguranță la țărm, potrivit unei informări publicate vineri, 23 octombrie.

Incidentul s-a produs în Marea Neagră, în afara apelor teritoriale, și a determinat desfășurarea unei misiuni de căutare și salvare a persoanelor dispărute.

La locul de debarcare se află echipaje medicale și polițiști de frontieră. Personalul medical evaluează starea de sănătate a celor salvați și acordă asistența necesară, în timp ce polițiștii de frontieră desfășoară verificările specifice.

Informarea nu precizează cauza incidentului și nici dacă mai există persoane căutate.