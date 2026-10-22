Acuze, pentru niște scuze!

Când vorbești atât de apăsat despre greșelile altora, ar fi firesc să poți vorbi la fel de concret și despre propriile rezultate. Ce ai făcut pentru județ? Ce problemă ai rezolvat? Ce rămâne după conferința de presă, când se închid camerele? Să împarți diplome de „om bun” și să arăți cu degetul este ușor. Mai greu este să explici de ce pretențiile la funcții sunt atât de mari, iar bilanțul pentru comunitate atât de greu de prezentat. Sătmărenii au nevoie de administrație, investiții și respect reciproc. Să cauți motive de dezbinare nu schimbă alegerea făcută de oameni. Poate că au văzut, au cântărit și au înțeles mai multe decât le place unora să creadă. Iar reproșurile adresate celor care au primit încrederea comunității nu țin loc de voturi. În timp ce unii încă explică de ce meritau o funcție, cei aleși își văd de responsabilitățile pentru care au fost trimiși acolo. Încrederea nu se obține discreditând alegerea cetățenilor. Se câștigă dându-le motive să te aleagă.

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