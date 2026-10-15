Joaca conducătorilor autoritari s-a terminat!

Jurnaliștii care investighează subiecte de interes public au, din această lună, un instrument în plus de apărare. Legea nr. 193/2026 permite instanței să respingă rapid cererile vădit neîntemeiate și să sancționeze cu amenzi judiciare între 10.000 și 100.000 de lei pe cei care folosesc procesele civile în mod abuziv pentru a descuraja exprimarea publică. Protecția îi privește și pe cei care scriu despre activitatea politicienilor.

Este un semnal pentru orice persoană influentă care ar încerca să reducă o redacție la tăcere prin costuri judiciare și cereri disproporționate. Critica documentată nu trebuie să dispară de teama unui proces. În același timp, legea nu le dă jurnaliștilor libertatea de a publica orice acuzație fără dovezi: dreptul de a relata vine cu obligația de a verifica faptele și de a oferi celor vizați posibilitatea să răspundă.

Există însă și o întrebare incomodă pentru breaslă. Cât de liberă este o publicație care vorbește zilnic despre independența presei, dar în același timp sunt plătiți pentru promovarea anumitor subiecte? Atitudinea zilnică de dezvinovățire nu face altceva decât să pună publicul pe gânduri. Presiunea asupra presei poate veni printr-un proces abuziv, dar independența editorială poate fi afectată și atunci când publicitatea este ascunsă cititorului sub forma unei știri.

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