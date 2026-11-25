O altfel de situație a fost semnalată pe strada Jean Calvin, lângă Biserica Reformată cu Lanțuri din Satu Mare. Un proprietar reclamă că, în 23 noiembrie, între orele 14:50 și 16:30, mașina i-a fost lovită în parcare, fără ca persoana responsabilă să îl contacteze.Incidentul a fost sesizat la poliție, iar potrivit proprietarului, în zonă există camere de supraveghere care ar putea ajuta la identificarea celui care a provocat dauna.

Proprietarul îi cere persoanei responsabile să îl contacteze pentru o rezolvare amiabilă. Cei care au văzut incidentul sau au informații sunt rugați să îi scrie în privat. Este urat din partea celui care a comis acea zgârietură, mai ales pe o mașină care este destul de scumpă! De răspundere poți fugi, de poliție, mai greu!