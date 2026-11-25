Administrația locală condusă de primarul Simion Ardelean continuă demersurile pentru extinderea rețelei de canalizare menajeră, proiectul parcurgând o nouă etapă a procedurii de evaluare a impactului asupra mediului

Comuna Homoroade face noi pași administrativi în direcția dezvoltării infrastructurii de utilități publice. Primăria, prin intermediul primarului Simion Ardelean, a anunțat public continuarea procedurilor pentru proiectul de extindere a rețelei de canalizare menajeră în localitate. Investiția vizează îmbunătățirea infrastructurii de apă și canalizare, un domeniu important pentru creșterea confortului locuitorilor și dezvoltarea comunității. În acest moment, proiectul se află în etapa actualizării/revizuirii deciziei de încadrare în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului.

Proiectul de extindere a canalizării, în procedura de mediu

Potrivit anunțului public transmis de Comuna Homoroade, cu sediul în localitatea Homorodu de Mijloc, nr. 285, a fost luată decizia de actualizare/revizuire a etapei de încadrare pentru proiectul intitulat „Extindere rețea de canalizare menajeră în comuna Homoroade, județul Satu Mare”.

Proiectul este propus spre amplasare pe teritoriul comunei Homoroade și face parte din demersurile administrative necesare pentru dezvoltarea infrastructurii de canalizare menajeră.

Parcurgerea procedurii de evaluare a impactului asupra mediului reprezintă o etapă importantă în procesul de pregătire și avizare a proiectului.

Cetățenii pot consulta documentația și pot transmite observații

Proiectul deciziei de încadrare, împreună cu motivele care o fundamentează, poate fi consultat la sediul Direcției Județene de Mediu Satu Mare, situat în municipiul Satu Mare, strada Mircea cel Bătrân, nr. 8/B, precum și pe pagina oficială a instituției: Direcția Județeană de Mediu Satu Mare.

Publicul interesat poate transmite comentarii și observații cu privire la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunțului pe pagina de internet a Direcției Județene de Mediu Satu Mare.

Prin acest anunț, administrația locală din Homoroade continuă informarea publică privind etapele necesare realizării proiectului de extindere a rețelei de canalizare menajeră, o investiție importantă pentru infrastructura comunei.