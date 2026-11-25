



Viorel Pop și OașMusicOrchestra se alătură celei de-a patra ediții a campaniei caritabile organizate de Complex One More și DMAgency. Artiștii vor cânta la gala programată sâmbătă, 12 decembrie 2026, de la ora 16:00, la Majestic – Hotel & Events Center din Satu Mare.

Reprezentanți ai Țării Oașului, aceștia vor aduce în fața publicului muzică și voie bună, susținând totodată o cauză dedicată pacienților oncologici sătmăreni.

În acest an, organizatorii își propun să strângă 549.521,50 lei, sumă necesară pentru achiziționarea a 55 de paturi medicale, 55 de saltele și 55 de noptiere pentru Secția de Oncologie Satu Mare.

„Le mulțumim din suflet pentru implicare, pentru generozitate și pentru că aleg să își folosească talentul în sprijinul acestei cauze!”, au transmis organizatorii despre participarea artiștilor.

Gala va reuni muzică, tradiții și momente artistice, iar publicul este invitat să contribuie, prin participare, la îmbunătățirea condițiilor oferite pacienților.

Prețul unui bilet este de 50 de lei, iar copiii sub 6 ani beneficiază de intrare gratuită.