



Vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, Cătălin Filip, a participat miercuri, 25 noiembrie, la marșul de solidaritate organizat de DGASPC Satu Mare cu ocazia Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Acesta a subliniat nevoia de sprijin pentru victime și de colaborare între instituții pentru combaterea violenței domestice.

Potrivit datelor prezentate de Cătălin Filip, în acest an au fost înregistrate, la nivelul județului Satu Mare, 471 de cazuri de violență domestică împotriva femeilor și copiilor. Totodată, nouă mame și nouă copii au beneficiat de găzduire în locuința protejată.

„Violența domestică este o problemă care nu trebuie ignorată. Avem datoria să protejăm victimele, să sprijinim persoanele aflate în suferință și să încurajăm pe oricine trece prin astfel de situații să ceară ajutor”, a transmis vicepreședintele Consiliului Județean.

Cătălin Filip a făcut apel la implicare și solidaritate, subliniind rolul colaborării instituționale în protejarea persoanelor vulnerabile.

„Cred că prin implicare, solidaritate și colaborare instituțională putem contribui la o comunitate mai sigură pentru fiecare”, a declarat acesta.