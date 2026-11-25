



Primăria Municipiului Satu Mare pregătește o investiție majoră pentru modernizarea transportului public și fluidizarea traficului rutier. Proiectul „Sistem integrat de monitorizare a traficului și mobilitate inteligentă în Municipiul Satu Mare”, în valoare de aproape 110 milioane de lei, prevede amenajarea a 100 de stații inteligente de autobuz, modernizarea a 37 de intersecții semaforizate și implementarea unui sistem performant de monitorizare a circulației. Investiția beneficiază de finanțare europeană și are termen de finalizare noiembrie 2029.

100 de stații SMART pentru transportul public

Una dintre principalele componente ale proiectului o reprezintă înființarea și modernizarea a 100 de stații inteligente de transport public, dintre care 51 vor avea dotări de nivel ridicat, iar 49 dotări de nivel mediu.

Călătorii vor putea beneficia de informații în timp real despre circulația autobuzelor, precum și de instrumente pentru planificarea deplasărilor.

Municipalitatea urmărește astfel creșterea atractivității transportului public și încurajarea sătmărenilor să utilizeze mai frecvent autobuzele.

37 de intersecții modernizate și camere de supraveghere

Proiectul include implementarea unui sistem adaptiv de management al traficului în 37 de locații semaforizate din municipiu.

Acesta va permite colectarea și procesarea datelor în timp real, pentru o gestionare mai eficientă a circulației.

În cele 37 de locații vor fi instalate și camere video de supraveghere.

Totodată, investiția prevede amplasarea unor panouri de semnalizare a vitezei în cinci locații, instalarea camerelor de recunoaștere a numerelor de înmatriculare în 15 locații și a sistemelor de cântărire în mișcare în alte două puncte.

Toate echipamentele vor fi integrate într-un centru de comandă și control, destinat monitorizării și optimizării traficului.

Finanțare europeană și contribuție locală

Valoarea totală a investiției este de 109.944.959,54 lei, din care 60,62 milioane de lei reprezintă fonduri europene, iar 9,27 milioane de lei provin din bugetul național.

Municipiul Satu Mare va asigura aproximativ 40 de milioane de lei, reprezentând cofinanțarea eligibilă și cheltuielile neeligibile.

Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021–2027, cu sprijinul ADR Nord-Vest.

Prin această investiție, administrația locală urmărește reducerea aglomerației, creșterea siguranței rutiere și diminuarea poluării, oferind sătmărenilor condiții mai bune de deplasare.

Finalizarea proiectului este prevăzută pentru noiembrie 2029.