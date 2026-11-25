Doi elevi de la colegii naționale din municipiul Satu Mare au reușit să obțină o performanță remarcabilă la nivel național. Echipa Smart RobotX, formată din Vanț Andrei Călin și Opriș Rareș, a cucerit locul al III-lea la faza națională a Competiției Naționale Arduino, desfășurată la București, în data de 20 noiembrie 2026. Pe lângă clasarea pe podium, tinerii sătmăreni au câștigat și Premiul de Popularitate, datorită proiectului lor inovator dedicat conceptului de casă inteligentă (Smart Home).



Doi elevi, două colegii de prestigiu și o performanță comună

Echipa Smart RobotX este alcătuită din doi elevi pasionați de tehnologie, programare și electronică, care au demonstrat că munca în echipă și creativitatea pot conduce la rezultate deosebite.

Din echipa premiată fac parte:

Vanț Andrei Călin , elev în clasa a X-a la Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, îndrumat de prof. Vida Felicia Maria ;

Opriș Rareș, elev în clasa a XI-a la Colegiul Național „Doamna Stanca” Satu Mare, îndrumat de prof. Rita Sabou.

Cei doi tineri au reprezentat cu succes învățământul sătmărean la una dintre competițiile naționale dedicate tehnologiei și inovației, reușind să obțină două distincții importante.

Rezultatul evidențiază atât pregătirea elevilor, cât și contribuția cadrelor didactice care i-au sprijinit în dezvoltarea competențelor tehnice.

O casă inteligentă le-a adus locul III la nivel național

Proiectul prezentat de echipa Smart RobotX a fost dedicat conceptului de Smart Home – casă inteligentă, un domeniu aflat în continuă dezvoltare, care presupune utilizarea tehnologiilor moderne pentru automatizarea și gestionarea unor funcții ale locuinței.

Prin realizarea acestui proiect, elevii au demonstrat capacitatea de a aplica practic noțiuni de programare și electronică, îmbinând cunoștințele tehnice cu spiritul inovator.

Juriul a apreciat creativitatea, gândirea logică și modul în care cei doi au abordat tema propusă.

Pe lângă locul al III-lea la nivel național, echipa sătmăreană a obținut și Premiul de Popularitate, confirmând interesul stârnit de proiect în rândul publicului.

Competiție puternică: 482 de elevi din 120 de școli

Performanța celor doi elevi este cu atât mai importantă cu cât evenimentul a reunit un număr impresionant de participanți din întreaga țară.

Competiția Națională Arduino, organizată de ADFABER, a avut următoarele cifre de participare:

108 proiecte înscrise în competiție;

482 de elevi participanți;

120 de școli reprezentate la nivel național.

În acest context competitiv, echipa Smart RobotX a reușit să se remarce și să aducă municipiul Satu Mare pe podiumul național.

Competiția beneficiază de sprijinul instituțional al Ministerului Educației și Cercetării, promovând educația STEM, care integrează știința, tehnologia, ingineria și matematica.

Educația STEM, o oportunitate pentru tinerii sătmăreni

Rezultatul obținut de Smart RobotX demonstrează importanța dezvoltării competențelor digitale și tehnice încă din perioada liceului.

Participarea la asemenea concursuri le oferă elevilor posibilitatea de a transforma informațiile dobândite la școală în aplicații practice și de a-și dezvolta abilități precum rezolvarea problemelor, colaborarea și gândirea creativă.

Totodată, performanța subliniază rolul profesorilor îndrumători în încurajarea tinerilor pasionați de tehnologie și în sprijinirea participării acestora la competiții de profil.

Felicitări pentru o performanță care aduce mândrie județului Satu Mare!

Rezultatul echipei Smart RobotX reprezintă un motiv de mândrie pentru cele două colegii naționale, pentru profesorii coordonatori și pentru întreaga comunitate educațională sătmăreană.

Vanț Andrei Călin și Opriș Rareș au demonstrat că pasiunea pentru tehnologie, perseverența și colaborarea pot transforma o idee într-un proiect apreciat la nivel național.

Locul al III-lea și Premiul de Popularitate obținute la București confirmă potențialul tinerilor sătmăreni de a se remarca în domeniul inovației și al tehnologiei.

Felicitări elevilor și profesorilor îndrumători, Vida Felicia Maria și Rita Sabou, pentru rezultatele obținute și pentru contribuția la promovarea excelenței în educația sătmăreană!