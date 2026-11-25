Un gest de generozitate, solidaritate și implicare în comunitate a fost oferit de elevii clasei a IX-a C de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Satu Mare. Coordonați de diriginta lor, prof. Laura Groza, tinerii au participat la o activitate de voluntariat desfășurată la Centrul Școlar de Educație Incluzivă, în cadrul campaniei „Săptămâna fructelor și legumelor donate”, parte a Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară (SNAC).

O lecție de solidaritate dincolo de băncile școlii

Pornind de la cunoscutul proverb românesc „Dar din dar se face rai”, elevii sătmăreni au demonstrat că educația nu înseamnă doar acumularea de cunoștințe, ci și formarea unor valori precum empatia, generozitatea și respectul față de cei din jur.

Prin participarea la această inițiativă, liceenii au avut ocazia să se implice în viața comunității și să aducă un strop de bucurie copiilor de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă.

Activitatea s-a desfășurat în cadrul campaniei naționale „Săptămâna fructelor și legumelor donate”, care încurajează voluntariatul și sprijinirea persoanelor aflate în situații vulnerabile.

Elevii clasei a IX-a C, coordonați de profesoara Laura Groza

Un rol important în organizarea și desfășurarea activității l-a avut prof. Laura Groza, diriginta clasei a IX-a C, care i-a îndrumat pe elevi în această acțiune de voluntariat.

Inițiativa a reprezentat o oportunitate pentru tineri de a înțelege importanța implicării sociale și a gesturilor simple prin care pot contribui la bunăstarea celor din jur.

Reprezentanții colegiului au apreciat implicarea elevilor și au transmis un mesaj de felicitare pentru spiritul civic și generozitatea demonstrate.

„Ce poate fi mai frumos decât ca un copil cu care soarta a fost mai generoasă să aducă bucurie unui alt copil?”, au transmis reprezentanții Colegiului Național „Mihai Eminescu”.

Totodată, aceștia au adresat mulțumiri partenerilor de la Centrul Școlar de Educație Incluzivă pentru primirea călduroasă.

Voluntariatul, o componentă importantă a educației

Acțiunea organizată în cadrul SNAC evidențiază importanța colaborării dintre instituțiile de învățământ și rolul voluntariatului în dezvoltarea personală a elevilor.

Prin asemenea experiențe, tinerii învață să fie mai atenți la nevoile celorlalți și descoperă că solidaritatea se construiește prin fapte concrete.

Gestul elevilor clasei a IX-a C de la Colegiul Național „Mihai Eminescu” demonstrează că generozitatea nu ține de vârstă, iar o faptă bună poate aduce bucurie atât celor care o primesc, cât și celor care o oferă.

O adevărată lecție de omenie, în spiritul proverbului: „Dar din dar se face rai!”