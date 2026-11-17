Deputatul PSD Mircea Govor a avut întâlniri la nivel guvernamental pentru susținerea unor proiecte strategice: reorganizarea administrativă în Țara Oașului și deschiderea frontierei la Tarna Mare

O zi întreagă de întâlniri, discuții și demersuri instituționale, cu județul Satu Mare în centrul agendei. Deputatul PSD Mircea Govor a mers la București pentru a susține proiecte pe care le consideră importante pentru dezvoltarea comunităților sătmărene, purtând discuții atât în Parlament, cât și la Ministerul Dezvoltării și la nivelul Guvernului. Alături de primari din județ, parlamentarul a abordat două teme cu miză majoră pentru viitorul zonei: posibilitatea unei fuziuni administrative între Negrești-Oaș și Certeze și deschiderea unui punct internațional de trecere a frontierei la Tarna Mare – Hija, la granița cu Ucraina. Prin aceste demersuri, Mircea Govor urmărește să aducă problemele și proiectele județului în atenția decidenților de la nivel central.

Mircea Govor, demersuri la Ministerul Dezvoltării pentru viitorul Țării Oașului

Agenda parlamentarului sătmărean a început la Parlamentul României, unde Mircea Govor a participat la ședințele Comisiei pentru agricultură și ale Comisiei pentru buget, finanțe și bănci, în cadrul cărora au fost analizate proiecte legislative de interes.

Un punct important al zilei l-a reprezentat întâlnirea de lucru de la Ministerul Dezvoltării, unde deputatul PSD a mers împreună cu primarii Aurelia Fedorca, Mariana-Monica Sobius și Petru Ciocan. Discuțiile s-au desfășurat cu ministrul Alexandru Stoica și au vizat proiectele de dezvoltare ale localităților sătmărene, precum și oportunitățile oferite de reorganizarea administrativă voluntară.

Mircea Govor a adus în atenție, în mod special, posibilitatea unei fuziuni administrative între orașul Negrești-Oaș și comuna Certeze. Subiectul a fost analizat din perspectiva eficientizării administrației, a avantajelor economice și a beneficiilor pe termen lung pentru locuitorii celor două comunități.





Parlamentarul a subliniat că un asemenea proiect nu poate fi impus administrativ, ci trebuie să respecte legea și să aibă la bază consultarea și acordul cetățenilor. Interesul comunităților implicate trebuie să rămână criteriul fundamental al unei eventuale reorganizări.

Demersul este cu atât mai important cu cât reorganizarea administrativ-teritorială a devenit una dintre temele majore ale dezbaterilor publice, iar eventualele fuziuni voluntare ar putea schimba modul în care sunt administrate și finanțate unele comunități locale.

Mircea Govor și primarul din Tarna Mare, la discuții cu vicepremierul pentru deschiderea frontierei cu Ucraina

Un alt obiectiv pentru care deputatul Mircea Govor a intervenit la nivel guvernamental a fost deschiderea punctului internațional de trecere a frontierei Tarna Mare – Hija, un proiect cu potențial impact asupra dezvoltării economice și a mobilității în nordul județului.

Împreună cu primarul comunei Tarna Mare, Mariana-Monica Sobius, parlamentarul sătmărean a avut o întâlnire de lucru cu viceprim-ministrul și ministrul Afacerilor Interne, Marian Neacșu. Discuțiile au urmărit identificarea celor mai eficiente soluții administrative și instituționale pentru deschiderea și operaționalizarea acestui punct de frontieră într-un termen cât mai scurt.





Obiectivul prezentat de Mircea Govor este deschiderea unui punct internațional destinat traficului de persoane, inclusiv pietonal, și autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată de până la 7,5 tone, cu posibilitatea includerii autobuzelor.

Deputatul a insistat asupra importanței acestui proiect pentru județul Satu Mare, în condițiile în care o nouă legătură funcțională cu Ucraina ar putea facilita circulația persoanelor, ar putea impulsiona schimburile economice și ar consolida cooperarea transfrontalieră.

Pentru comunitatea din Tarna Mare și pentru întreaga zonă de nord a județului, deschiderea punctului de frontieră ar putea însemna noi oportunități de dezvoltare și o conectivitate mai bună cu localitățile din țara vecină.

La finalul zilei de întâlniri, Mircea Govor a transmis că activitatea sa parlamentară trebuie să însemne implicare directă și susținerea intereselor județului în instituțiile în care se iau deciziile importante.

„Pentru mine, mandatul de parlamentar înseamnă responsabilitate, implicare și rezultate pentru oamenii care mi-au acordat încrederea lor. Interesele județului Satu Mare trebuie susținute acolo unde se iau deciziile importante pentru viitorul comunităților noastre!”, a transmis deputatul PSD.

Cele două direcții susținute de Mircea Govor – reorganizarea administrativă în Țara Oașului și deschiderea punctului de frontieră de la Tarna Mare – rămân, deocamdată, în etapa demersurilor și discuțiilor instituționale. Următorul pas va fi transformarea acestor discuții în soluții concrete, cu rezultate vizibile pentru comunitățile sătmărene.