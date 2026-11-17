Polițiștii și jandarmii au desfășurat controale în apropierea unităților de învățământ, verificând elevi, comercianți, agenți de pază și transportatori școlari

Siguranța elevilor a fost din nou în centrul unor acțiuni de control desfășurate de polițiștii și jandarmii sătmăreni în apropierea unităților de învățământ din județ. În zilele de 12 și 16 noiembrie, forțele de ordine au organizat verificări în zonele adiacente mai multor școli și licee, urmărind prevenirea absenteismului, combaterea consumului și traficului de substanțe interzise, dar și depistarea eventualelor obiecte periculoase asupra elevilor. Bilanțul intervențiilor a inclus peste 270 de elevi legitimați și verificați, 240 de persoane informate cu privire la riscurile și consecințele încălcării legii, precum și șapte sancțiuni contravenționale aplicate în urma controalelor rutiere.

Controale în apropierea școlilor. Peste 270 de elevi verificați

Acțiunile au vizat zonele din proximitatea a cinci unități de învățământ din județ, printre care Colegiul Național „Mihai Eminescu” Satu Mare, Colegiul Național „Kölcsey Ferenc” Satu Mare, Școala Profesională „George Coșbuc” Medieșu Aurit și Școala Gimnazială Iojib.

Verificările s-au desfășurat în baza unui plan comun de acțiune, la care au participat efective din cadrul Biroului Siguranță Școlară, Biroului de Ordine Publică și Biroului Rutier Satu Mare, Serviciului Criminalistic – Biroul de Cercetare la Fața Locului și Poliție Canină, Serviciului Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Secției de Poliție Rurală Satu Mare, alături de jandarmii Inspectoratului de Jandarmi Județean Satu Mare.

În timpul controalelor, polițiștii și jandarmii au legitimat și verificat peste 270 de elevi. Acțiunile au urmărit prevenirea absenteismului școlar, combaterea portului fără drept de obiecte periculoase și prevenirea traficului și consumului de substanțe interzise.

Un accent important a fost pus și pe informarea tinerilor cu privire la legislația în vigoare. Astfel, 240 de elevi și profesori au participat la activități de informare privind consecințele portului de obiecte periculoase, consumului și traficului de droguri, utilizării articolelor pirotehnice, infracțiunilor comise cu violență, precum și răspunderea penală și contravențională a minorilor.

Comercianți verificați și șoferi sancționați

Acțiunile nu s-au limitat la verificarea elevilor. Agenții de pază ai unităților de învățământ au fost instruiți, iar polițiștii au organizat întâlniri cu 64 de cadre didactice, în cadrul cărora au fost discutate modalitățile de identificare timpurie a comportamentelor antisociale în rândul minorilor.

Profesorii au fost îndrumați să acorde o atenție sporită eventualelor obiecte periculoase sau substanțe interzise pe care elevii le-ar putea avea asupra lor și să semnaleze imediat orice situație suspectă.

În paralel, au fost verificate șase societăți comerciale din apropierea școlilor. Controalele au urmărit prevenirea absenteismului, dar și respectarea interdicțiilor privind comercializarea către minori a produselor din tutun, băuturilor alcoolice și băuturilor energizante.

Nici transportul elevilor nu a fost ocolit de verificări. Polițiștii rutieri au controlat 13 conducători auto care efectuau transport de persoane în zona unităților de învățământ, aceștia fiind testați și cu aparatul etilotest.

Au fost verificate legalitatea transportului rutier școlar și starea tehnică a autovehiculelor utilizate, iar în urma neregulilor constatate au fost aplicate șapte sancțiuni contravenționale.

Reprezentanții structurilor de ordine publică au anunțat că astfel de acțiuni vor continua pe tot parcursul anului școlar, obiectivul declarat fiind menținerea unui climat de siguranță atât în interiorul instituțiilor de învățământ, cât și în zonele din apropierea acestora.