Ilinca Stăniloiu, șefa de promoție a programului de studii Medicină Dentară din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a obținut 936 de puncte la concursul național de intrare în rezidențiat, cel mai mare punctaj înregistrat la nivel național în domeniul Medicină Dentară.

Concursul național de rezidențiat, desfășurat în 15 noiembrie 2026, a adus o performanță remarcabilă pentru Ilinca Stăniloiu, absolventă a UVVG, care a încheiat cei șase ani de studiu universitar ca șefă de promoție. Originară din Târgu Jiu, Ilinca și-a început parcursul academic la Arad în anul 2020, construindu-și, prin seriozitate și muncă susținută, un traseu universitar încununat de rezultate deosebite.

În spatele celor 936 de puncte se află un proces îndelungat de pregătire, disciplină și perseverență. „Învățatul pentru rezi este un drum lung, iar ziua examenului este foarte intensă, dar ce mi-am demonstrat prin acest examen este că, dacă îți dorești ceva cu adevărat, îl poți obține”, mărturisește Ilinca. Pentru etapa următoare a formării sale profesionale, aceasta își dorește să continue pregătirea la Cluj-Napoca, urmând specializarea de chirurgie dento-alveolară.

Pregătirea pentru concursul de rezidențiat reprezintă o preocupare constantă a Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad. Pe lângă formarea academică desfășurată pe parcursul anilor de studiu, universitatea organizează simulări ale concursului de rezidențiat, oferindu-le studenților oportunitatea de a se familiariza cu structura și exigențele examenului, de a-și evalua nivelul de cunoștințe și de a-și consolida pregătirea înaintea concursului național.

UVVG apreciază și se mândrește cu rezultatele tuturor absolvenților săi care abordează cu seriozitate și responsabilitate acest examen important. Majoritatea absolvenților promovează concursul și obțin punctaje foarte bune, rezultate care reflectă atât efortul individual și perseverența fiecăruia, cât și preocuparea constantă a corpului academic pentru calitatea actului educațional și pregătirea viitorilor profesioniști din domeniul medical.

UVVG o felicită pe Ilinca Stăniloiu pentru această performanță națională și îi urează succes în continuarea formării profesionale. Rezultatul său reprezintă un motiv de bucurie pentru întreaga comunitate academică și o confirmare a faptului că munca susținută și aspirațiile înalte pot deveni performanță.