Oana-Andrea Lang, cercetătoare la Universitatea Babeș-Bolyai, a fost recompensată pentru contribuțiile sale în domeniul analizei stocastice

O tânără originară din Satu Mare demonstrează că performanța academică românească poate ajunge la cele mai înalte standarde internaționale. Oana-Andrea Lang, lector universitar la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, a fost distinsă cu un premiu de excelență dedicat tinerilor cercetători, în cadrul Galei Zilelor Academice Clujene. Recunoașterea vine după un parcurs profesional impresionant, care a inclus studii la Universitatea din București și cercetare doctorală și postdoctorală la prestigiosul Imperial College London. Revenită în România, sătmăreanca își continuă activitatea științifică la Cluj-Napoca, contribuind la dezvoltarea cercetării matematice.

De la Imperial College London, înapoi în România: cine este cercetătoarea premiată

Sătmăreanca Oana-Andrea Lang este în prezent lector universitar în cadrul Facultății de Matematică și Informatică a Universității Babeș-Bolyai, unde activează în domeniul analizei stocastice. Parcursul său academic a început cu studiile de matematică la Universitatea din București, fiind continuat prin studii doctorale și postdoctorale la Imperial College London, una dintre instituțiile universitare de prestigiu ale lumii.

După experiența academică internațională, tânăra cercetătoare a ales să revină în România și să își continue activitatea la Cluj-Napoca. Specializarea sa, analiza stocastică, reprezintă o ramură importantă a matematicii, dedicată studiului proceselor și sistemelor care implică incertitudine. Aplicațiile acestui domeniu sunt relevante pentru înțelegerea unor fenomene complexe, de la transformări sociale și schimbări climatice până la numeroase provocări ale societății contemporane.

Premiul acordat în cadrul Galei Zilelor Academice Clujene a reprezentat o recunoaștere a rezultatelor profesionale și a contribuțiilor sale științifice. Distincția a fost acordată în cadrul evenimentului organizat de Filiala Cluj a Academiei Române, cu sprijinul Fundației Transilvania Leaders și cu implicarea Uniunii Universităților Clujene.

Potrivit conducerii Universității Babeș-Bolyai, alegerea Oanei-Andrea Lang pentru această distincție a avut la bază atât performanțele sale academice, cât și potențialul contribuțiilor sale la dezvoltarea cercetării matematice din România.

Rectorul UBB, Daniel David, el însuși originar din Satu Mare, a transmis felicitări tinerei cercetătoare și a evidențiat importanța păstrării și continuării tradiției de excelență în matematică a universității clujene.

O gală de prestigiu, cu participarea Familiei Regale și a conducerii Academiei Române

Gala Zilelor Academice Clujene a reunit personalități importante ale mediului academic și reprezentanți ai unor instituții de prestigiu din România. La ceremonie a participat Alteța Sa Regală Principele Radu, alături de conducerea Academiei Române, reprezentată de președintele Marius Andruh și vicepreședintele Nicolae Zamfir.

De asemenea, înaintea ceremoniei, la întâlnirea cu reprezentanții Academiei Române și ai Uniunii Universităților Clujene a participat și Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române.

Prezența acestor personalități a conferit un plus de importanță evenimentului, care a pus în valoare performanța, excelența și contribuția noilor generații de cercetători la dezvoltarea mediului științific românesc.

Cercetarea matematică, perspectivă pentru tehnologiile viitorului

În mesajul său, rectorul Daniel David a evidențiat și potențialul pe care cercetările Oanei-Andrea Lang l-ar putea avea în dezvoltarea unor tehnologii de viitor, inclusiv în zona inteligenței artificiale cuantice.

Acesta a amintit implicarea Universității Babeș-Bolyai în dezvoltarea tehnologiilor cuantice, inclusiv prin coordonarea Strategiei naționale în domeniul comunicațiilor cuantice, exprimându-și speranța că rezultatele cercetărilor tinerei matematiciene vor putea contribui, în perspectivă, la dezvoltarea inteligenței artificiale într-o nouă paradigmă tehnologică.

Totodată, Daniel David a subliniat importanța colaborării dintre universitățile clujene, a schimbului de idei și a unei competiții academice bazate pe respect și profesionalism. În opinia sa, consolidarea acestor relații poate transforma Cluj-Napoca într-un centru academic tot mai puternic, capabil să obțină rezultate cu impact internațional și să contribuie la dezvoltarea României.

Pentru Satu Mare, distincția obținută de Oana-Andrea Lang reprezintă un motiv de mândrie. Dincolo de premiul în sine, povestea tinerei cercetătoare transmite un mesaj important: talentul, perseverența și pregătirea temeinică pot deschide drumul către performanță internațională, iar alegerea de a reveni în România poate însemna continuarea unei cariere de excelență chiar aici, acasă.

SURSĂ TEXT ȘI FOTO: STIRIDECLUJ.RO