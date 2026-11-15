Pompierii intervin cu două autospeciale de stingere, iar un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean a fost solicitat în sprijin. Intervenția este în desfășurare.



Un incendiu a izbucnit duminică, 15 noiembrie, la o casă din localitatea Lazuri. Pompierii militari au fost solicitați să intervină în jurul orei 12:07, la fața locului fiind trimise două autospeciale de stingere cu apă și spumă.

Pentru sprijinirea intervenției a fost anunțat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Lazuri.

Potrivit primelor informații, există posibilitatea ca în interiorul clădirii să se afle butelii. Prezența acestora nu era confirmată la momentul informării.

De asemenea, a fost solicitat un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, întrucât există suspiciunea că o persoană ar fi suferit arsuri. Deocamdată, nu au fost comunicate informații certe despre starea acesteia sau despre necesitatea transportului la spital.

Intervenția este în dinamică. Cauza incendiului și amploarea pagubelor nu au fost precizate în informarea inițială.