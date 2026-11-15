



Cântecele, muzica instrumentală și dansurile tradiționale au adus împreună copii din întreg județul Satu Mare, sâmbătă, 14 noiembrie 2026, la cea de-a XIII-a ediție a Festivalului Concurs Județean de Folclor „Danțu’ Mânânțăilor”. Marele Premiu al competiției a fost câștigat de Formația de dansuri maghiare „Szamoshát” din Satu Mare.

Evenimentul s-a desfășurat în Sala Mare a Casei de Cultură a Sindicatelor din Satu Mare și a fost organizat de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, cu sprijinul Consiliului Județean Satu Mare și în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare.

Timp de peste cinci ore, pe scenă au evoluat 58 de soliști, grupuri și formații, reunind copii din clasele pregătitoare–VIII. Participanții au reprezentat școli, case de cultură, asociații și ansambluri din județ, prezentând un repertoriu care a reflectat diversitatea tradițiilor locale: cântece, interpretări instrumentale și dansuri românești, oșenești, maghiare, germane și rome.

În deschiderea festivalului au luat cuvântul Robert Laszlo, managerul C.J.C.P.C.T. Satu Mare, Radu Iancu, subprefectul județului Satu Mare, Maria Gabriela Ardelean, inspector școlar general, și Zamfir Danciu, directorul Direcției Județene pentru Cultură Satu Mare.

La eveniment au fost prezente și Nicoleta Foldes, inspector școlar general adjunct, precum și Maria Carmen Sas, referent cultural în cadrul C.J.C.P.C.T. Satu Mare.

Evoluțiile concurenților au fost evaluate de un juriu alcătuit din Dorca Leontina, în calitate de președinte, și Lobonț-Pușcaș Mara, Tiution Mariana, Mihalca-Mija Alina și Kispal Nandor, membri.

Competiția a cuprins trei secțiuni: interpretare vocală, interpretare instrumentală și formații coregrafice, cu categorii distincte pentru clasele 0–IV și V–VIII.

Marele Premiu

Formația de dansuri maghiare „Szamoshát” – Satu Mare.

Secțiunea I – Interpretare vocală

Soliști vocali – clasele 0–IV

Premiul I: Lenghel Amira – Liceul Tehnologic Tarna Mare;

Premiul II: Găină Mona Elena – Școala Gimnazială „Gheorghe Marina” Pomi;

Premiul III: Tătar Maria Mihaela – Casa de Cultură Tășnad;

Mențiune: Mone Antonia Maria – Vițe de Iederă.

Soliști vocali – clasele V–VIII

Premiul I: Mărgineanu Luca – Colegiul Național „Ioan Slavici”;

Premiul II: Marozsan Vivien – Ansamblul folcloric Szamoshát;

Premiul III: Nagy Alexandra Anastasia – Școala Gimnazială Culciu Mare;

Mențiune: Jussel Emma Raissa – Casa de Cultură Tășnad.

Grupuri vocale – clasele 0–IV

Premiul I: Grupul vocal „Cununița Năzdrăvană” – Satu Mare;

Premiul II: Grupul vocal „Mugurașii Codrului” – Casa de Cultură Tășnad;

Premiul III: Grupul vocal „Hepehupa – Pacsirták” – Asociația Ady-Kölcsey Tășnad.

Grupuri vocale – clasele V–VIII

Premiul I: Grupul vocal „Cununița Năzdrăvană” (II) – Satu Mare;

Premiul II: Grupul de țâpuritoare „Fantasticii Oașului” – Asociația Fantasticii Oașului, Bixad.

Secțiunea II – Interpretare instrumentală

Soliști instrumentiști – clasele 0–IV

Premiul I: Hainal Ștefan – Palatul Copiilor Satu Mare;

Premiul II: Zoltan Ingrid – Asociația Ady-Kölcsey Tășnad;

Premiul III: Balog Sorana – Vițe de Iederă;

Mențiune: Codreanu Carla Antonia – Vițe de Iederă.

Soliști instrumentiști – clasele V–VIII

Premiul I: Ardeleanu Nicolas – Liceul Teologic „Nicolae Steinhardt”;

Premiul II: Dan David Ionuț – Vițe de Iederă;

Premiul III: Bura David – Vițe de Iederă;

Mențiune: Pop Darius – Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu”.

Grupuri instrumentale – clasele 0–IV

Premiul I: Grupul instrumental „Hepehupa” – citere.

Grupuri instrumentale – clasele V–VIII

Premiul I: Grupul instrumental „Cununița Năzdrăvană” – Satu Mare;

Premiul II: Grupul instrumental „Borokás Vonósok” – Asociația Borokgyökér;

Premiul III: Grupul instrumental „Vițe de Iederă”;

Mențiune: Grupul instrumental „Hepehupa” – citere – Asociația Ady-Kölcsey Tășnad.

Secțiunea III – Formații coregrafice

Formații de dansuri – clasele 0–IV

Premiul I: Formația de dansuri „Mugurașii Codrului” – Casa de Cultură Tășnad;

Premiul II: Formația de dansuri „Hepehupa” – Asociația Ady-Kölcsey Tășnad;

Premiul III: Formația de dansuri maghiare „Gyöngyvirág” – Școala Gimnazială Berveni;

Mențiune: Formația de dansuri germane „Mini Sommerblumen” din Ardud.

Formații de dansuri – clasele V–VIII

Premiul I: Formația de dansuri oșenești „Fantasticii Oașului” – Asociația Fantasticii Oașului, Bixad;

Premiul II: Formația de dansuri „Moștenitorii Codrului” – Poiana Codrului;

Premiul III: Formația de dansuri „Mugurașii Codrului” – Casa de Cultură Tășnad;

Mențiune: Formația de dansuri maghiare „Ropike” – Asociația Ropike Egyesület.

Festivalul „Danțu’ Mânânțăilor” este organizat anual de Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, instituție subordonată Consiliului Județean Satu Mare. Manifestarea urmărește descoperirea, încurajarea și promovarea tinerelor talente care păstrează și duc mai departe tradițiile multietnice ale județului.

La încheierea ediției, organizatorii au felicitat copiii participanți, instructorii și profesorii care i-au pregătit, precum și părinții care i-au însoțit. Totodată, au adresat mulțumiri partenerilor și tuturor celor implicați în desfășurarea evenimentului.

„Prin talentul și entuziasmul lor, cei mai tineri purtători ai tradiției au demonstrat, încă o dată, că folclorul sătmărean are viitor”, au transmis reprezentanții instituției.