Comasarea liceelor tehnologice din municipiul Satu Mare, investițiile în infrastructura școlară și modul în care trebuie gestionat numărul de elevi au fost principalele teme abordate de Adelin Ghiarfaș, directorul executiv al Primăriei Satu Mare, în cadrul emisiunii „Actualitatea sătmăreană”, de la Nord Vest TV

Unul dintre cele mai discutate subiecte ale ultimului an în învățământul sătmărean, reorganizarea liceelor tehnologice, a revenit în prim-plan. Adelin Ghiarfaș susține că măsurile propuse încă de anul trecut de administrația locală au fost determinate de realitățile din sistem: scăderea numărului de elevi, locuri rămase neocupate și spații școlare utilizate ineficient.

Directorul executiv al Primăriei consideră că dezbaterea de atunci a fost transformată inclusiv într-un subiect de confruntare politică, deși problema avea la bază criterii concrete.

„Numărul de elevi este din ce în ce mai mic, avem locuri în școli neocupate, săli de clasă goale și spații utilizate ineficient la nivelul administrației locale”, a explicat Adelin Ghiarfaș.

Acesta a făcut referire la metodologia aplicată în procesul actual de reorganizare, potrivit căreia trei unități – Constantin Brâncuși, Brătianu și Traian Vuia – nu mai îndeplinesc criteriul numeric privind efectivele de elevi, în timp ce Liceul Tehnologic Eliza Zamfirescu are aproximativ 650 de elevi.

În consecință, soluția discutată presupune repartizarea claselor și a profilelor de la Traian Vuia către celelalte două unități, Brătianu și Constantin Brâncuși, urmând ca Inspectoratul Școlar să stabilească distribuția în funcție de specializări.

„Acum nu mai este subiect de cancan, de circ, cum era anul trecut”, a punctat Ghiarfaș, făcând trimitere la reacțiile politice de la momentul primei propuneri de reorganizare.

Un aspect important rămâne însă viitorul clădirii fostului liceu Traian Vuia, care dispune inclusiv de sală de sport. Reprezentantul Primăriei nu a avansat o soluție definitivă, dar a lăsat deschisă posibilitatea valorificării infrastructurii existente, inclusiv printr-o eventuală reabilitare.

Școli modernizate, dar și proiecte blocate

Dincolo de reorganizarea liceelor, discuția a vizat investițiile realizate în ultimii ani în unitățile de învățământ din municipiu.

Adelin Ghiarfaș a evidențiat noul corp de clădire de la Școala Gimnazială„Grigore Moisil”, realizat din bugetul local, finalizarea Creșei Mari, dar și recepția lucrărilor la Liceul cu Program Sportiv, unde au fost reabilitate atât clădirea, cât și sala de sport.

Pe lista investițiilor finalizate se mai află lucrările de la Școala Gimnazială „Constantin Brâncoveanu” – Școala nr. 5, noul corp de clădire destinat Liceului de Arte și modernizarea sălii de sport de la Școala Gimnazială „Bălcescu-Petőfi”.

De asemenea, au început lucrările la Grădinița nr. 11, investiție finanțată prin Fondul pentru Mediu, cu obiectivul ca unitatea să fie funcțională la începutul următorului an școlar.

Nu toate proiectele au avut însă același parcurs. Un exemplu este Școala Gimnazială „Octavian Goga”, pentru care licitația fusese adjudecată, însă finanțarea necesară continuării investiției nu a mai fost aprobată în urma blocării unor programe guvernamentale.

Un alt proiect important este reabilitarea Liceului Teoretic German „Johann Ettinger”, pentru care a fost accesată o finanțare elvețiană. Investiția ar urma să transforme unitatea într-o școală modernă, însă presupune și o contribuție consistentă din partea administrației locale.

Nu doar clădirile contează, ci și modul în care sunt folosite

Un alt punct sensibil al discuției a fost corelarea cifrelor de școlarizare cu infrastructura disponibilă.

Ghiarfaș a atras atenția asupra situațiilor în care unele școli primesc un număr mare de clase, deși capacitatea lor administrativă și spațiile disponibile trebuie luate în calcul. În același timp, alte unități, care dispun de condiții foarte bune, ajung să aibă clase insuficiente.

A fost dat exemplul Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”, unde au fost aprobate șase clase pregătitoare, în comparație cu Școala „Ion Creangă”, unde a fost aprobată o singură clasă, deși aceasta dispune de o infrastructură apreciată.

„Inspectoratul trebuie să țină cont de capacitatea administrativă a respectivei unități. Nu poți aproba un număr mare de clase și apoi să vii la Primărie să ceri construirea unui nou corp de clădire”, a explicat directorul executiv.

Acesta a criticat și fenomenul vizelor de flotant folosite pentru înscrierea copiilor la școlile preferate, considerând că asemenea practici complică planificarea locurilor și utilizarea echilibrată a infrastructurii școlare.

Investiția în educație rămâne o prioritate

În ceea ce privește dotările, reprezentantul Primăriei a amintit și proiectul derulat prin PNRR, prin care toate unitățile de învățământ din municipiu, inclusiv liceele tehnologice, au beneficiat de mobilier, echipamente IT și materiale necesare desfășurării activității didactice.

„A fost un proiect extrem de greu, dar care a fost dus la bun sfârșit”, a subliniat Adelin Ghiarfaș, mulțumindu-le tuturor celor implicați, inclusiv conducerilor școlilor și părinților care au sprijinit implementarea acestuia.

Mesajul transmis în emisiunea „Actualitatea sătmăreană” este că reorganizarea învățământului nu trebuie privită exclusiv prin prisma desființării sau comasării unor unități, ci și prin necesitatea adaptării sistemului la numărul real de elevi, la cerințele educaționale și la resursele disponibile.

Pentru Satu Mare, provocarea rămâne găsirea unui echilibru între păstrarea infrastructurii școlare, utilizarea ei eficientă și asigurarea unor condiții moderne pentru generațiile care vin.

Înregistrarea emisiunii:





Florin Cristian Mureșan