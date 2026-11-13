De Ziua Internațională a Bunătății, copiii de la Școala „Rákóczi Ferenc” au demonstrat că generozitatea nu se măsoară în valoarea cadourilor, ci în bucuria pe care o oferă. Activitatea a fost organizată la Centrul Multifuncțional Social Ostrovului, în cadrul Centrului de zi pentru copii.

Direcția de Asistență Socială Satu Mare a marcat Ziua Internațională a Bunătății printr-o activitate specială, desfășurată împreună cu psihologul Centrului Multifuncțional Social Ostrovului și elevii clasei a IV-a A de la Școala „Rákóczi Ferenc”, coordonați de Mureșan Vivien.

Copiii au pregătit și au oferit cadouri din suflet, reușind să aducă zâmbete și momente de bucurie celor din jur. Întâlnirea s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, plină de emoție și generozitate, fiind un prilej de a promova valori precum empatia, solidaritatea și grija față de ceilalți.

Bunătatea se regăsește în gesturile mici

Prin această activitate, elevii au avut ocazia să descopere că un gest simplu, făcut cu sinceritate, poate avea un impact important asupra celor care îl primesc. Dincolo de cadourile oferite, mesajul întâlnirii a fost unul despre apropiere, respect și bucuria de a dărui.

Reprezentanții Direcției de Asistență Socială au subliniat că bunătatea se regăsește în gesturi mici, dar făcute din inimă, iar astfel de activități contribuie la dezvoltarea empatiei și a spiritului de solidaritate în rândul copiilor.



