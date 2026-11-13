Adelin Ghiarfaș critică majorarea taxelor: „Consecința directă este descreșterea economică”

Locale 13.11.2026 12:50
Adelin Ghiarfaș critică majorarea taxelor: „Consecința directă este descreșterea economică”

Politica de majorare a taxelor și impozitelor, promovată de Guvernul Bolojan, a fost unul dintre subiectele abordate de Adelin Ghiarfaș în dialogul de la Nord Vest TV.

Directorul executiv al Primăriei Satu Mare consideră că presiunea fiscală suplimentară nu reprezintă o soluție pentru dezvoltarea economiei și că prioritățile ar trebui să fie stimularea investițiilor și creșterea activității economice.

„Nu crești taxe, pentru că consecința directă a creșterii de taxe este descreșterea economică”, a declarat acesta.

Ghiarfaș a pus sub semnul întrebării eficiența unor măsuri guvernamentale și a susținut că reforma ar trebui să înceapă prin reducerea cheltuielilor de la nivel central, nu prin transferarea presiunii către cetățeni și mediul privat.

Declarațiile reprezintă punctul său de vedere asupra politicilor economice și fiscale adoptate la nivel național.

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