Adelin Ghiarfaș a părăsit Forța Dreptei. „Nu fac parte din niciun partid politic”

Locale 13.11.2026 12:12
Adelin Ghiarfaș a părăsit Forța Dreptei. „Nu fac parte din niciun partid politic”

Adelin Ghiarfaș, directorul executiv al Primăriei municipiului Satu Mare, a clarificat în emisiunea „Actualitatea sătmăreană” situația sa politică actuală.

Întrebat despre apartenența la Forța Dreptei și despre o eventuală apropiere de PNL, acesta a precizat că și-a dat demisia din partid și că, în prezent, nu mai face parte din nicio formațiune politică.

„Eu mi-am dat demisia, inclusiv din Forța Dreptei. În momentul de față nu fac parte din niciun partid politic, duc o activitate administrativă”, a declarat Ghiarfaș.

Acesta a subliniat că își desfășoară în prezent activitatea din postura de director executiv al Primăriei Satu Mare, fără apartenență politică.

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